Biker Fest International 2024: tutto pronto a Lignano Sabbiadoro

Il 38° Bike Fest International di Lignano Sabbiadoro è in partenza: quattro giorni di festa, test ride e molto altro. Tutte le info

Il Biker Fest è praticamente pronto per aprire i battenti. A Lignano Sabbiadoro (UD), dal 9 al 12 maggio, un fitto programma di show, concerti, spettacoli e tante moto – ma anche auto – per le tante persone attese (120.000 lo scorso anno, 4.000 i test ride/drive).

TEST RIDE, TEST RIDE, TEST RIDE Oltre 30 le Case presenti, con Aprilia, Benda, BMW Motorrad, Brixton, Harley-Davidson, Honda – compresa la Honda Young Riders School, per ragazzi e ragazze che vogliono avvicinarsi alla moto – e ancora Jawa, Moto Guzzi, Kawasaki – anche con i corsi di guida della Scuola Corsetti – Keeway, Moto Morini, MBP, QJ Motor, RedMoto, Royal Enfield – presente con la Slide School di Flat Track, per insegnarvi il ''traverso'' – SWM e Triumph. Presso il parcheggio dello Stadio Teghil anche l’E-Mobility Village, dedicato alla mobilità sostenibile.

Test ride Harley-Davidson durante il Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro

DOVE E QUANDO L'appuntamento quindi è a Lignano Sabbiadoro, dal 9 al 12 maggio, presso lo Stadio G. Teghil dove, nel maxi-parcheggio antistante l’impianto sportivo (Viale Europa, Lignano Sabbiadoro) dove si troverà l'area dedicata, non solo punto di partenza per i test, ma anche luogo in cui sarà possibile effettuare le iscrizioni agli stessi.