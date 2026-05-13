Torna la Biker Fest: quattro giorni tra moto, test ride, MotoTours e parate

Tutto pronto per il via della Biker Fest International che si terrà da giovedì 14 a domenica 17 maggio a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. L'edizione 2026 celebra il traguardo dei quarantanni e punta a confermarsi uno degli eventi motociclistici più dinamici e partecipati d’Europa. Proprio per questo, il programma di questo evento dedicato agli appassionati delle moto è particolarmente ricco.

Biker Fest International

Il programma

Chi si recherà alla Biker Fest troverà la Demo Ride Area dove si potranno provare le novità più attese del mercato dei marchi come Honda, BMW, Harley-Davidson, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agusta, Benda, Benelli, BSA, Can-Am, CF Moto, Cyclone, Indian, Morbidelli, Moto Morini, Royal Enfield e Voge. Lo scorso anno, furono effettuati ben 6.700 test ride.

Non mancherà nemmeno un'area dedicata all'E-Mobility dove sarà possibile testare i modelli elettrici di BYD, Can-Am, Mini, Sur-ron e XPeng. E per chi ama l'off-road, la Biker Fest propone i demo ride della Off Road Area dove si potranno guidare le novità di Honda Red Moto e Talaria, oltre che i 4x4 di Ineos. Ma il programma è ancora più ricco perché quando si parla di Biker Fest non può mancare la formazione. Per tale motivo, la Young Riders School by Honda offrirà ai giovani a partire dai 14 anni e al pubblico femminile l’opportunità di avvicinarsi al motociclismo in sicurezza. Invece, la Nannelli Riders Academy accompagnerà i più piccoli nelle prime esperienze in sella. Grande attenzione anche al tema della sicurezza stradale grazie al corso promosso dalla Polizia di Stato e rivolto agli studenti delle scuole superiori, con la presenza degli studenti di diversi istituti della Regione.

Biker Fest International

MotoTours

Non è ancora finita qui perché sono previsti anche i tradizionali MotoTours che porteranno i partecipanti alla scoperta del Friuli Venezia Giulia e che saranno affiancati dalla Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento globale che unisce eleganza, stile classico e passione motociclistica (si parte domenica mattina alle 10 dallo stand Triumph). Novità dell'edizione 2026, il debutto del Sisterhood Run: il primo motogiro interamente dedicato alle donne motocicliste. Si parte sabato alle ore 10.

Per quanto riguarda, invece, le parate, sabato sera con partenza alle ore 19 si terrà la Saturday Light Fever, una sfilata aperta dai costruttori di moto “speciali” in sella alle loro creazioni con la Customizer Parade, ma ci sarà spazio anche per una vera e propria adunata di cinquantini con la sfilata della 50cc Fever Fest e il “Summer Tour” di domenica dedicato a un festoso nugolo di scooter, motorini e moped.

VEDI ANCHE