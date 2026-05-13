The Distinguished Gentleman’s Ride, a Roma sarà un evento davvero speciale

Domenica 17 maggio, Roma diventerà il palcoscenico di un importante appuntamento dedicato al mondo dei motociclisti. Infatti si terrà una nuova edizione di The Distinguished Gentleman’s Ride. Si tratta di un evento motociclistico internazionale che unisce il mondo delle moto ''modern classics'' alla raccolta fondi. Già perché l'obiettivo è quello di raccogliere più fondi possibile per la salvaguardia della salute degli uomini con un focus sulla ricerca sul tumore alla prostata e dei programmi dedicati alla salute mentale.

The Distinguished Gentleman’s Ride Roma

Main sponsor Triumph Motorcycles Italia

L'edizione 2026 va anche a celebrare il 15° anniversario mondiale di The Distinguished Gentleman’s Ride e rappresenta per Roma il decimo anno di organizzazione sotto la guida di Rosaria Fiorentino. Main sponsor motociclistico sarà ancora una volta Triumph Motorcycles Italia, da anni partner fondamentale della manifestazione.

Per l’edizione di Roma 2026, Triumph Italia affiancherà ufficialmente la manifestazione con la partecipazione di due testimonial d’eccezione, e cioè gli attori Francesco Montanari e Mattia Carrano, che prenderanno parte alla parata motociclistica attraversando il centro della Capitale insieme ai partecipanti. Sfileranno tra le architetture monumentali di Roma cafe racer, modern classic, scrambler, bobber e motociclette vintage. L’edizione romana 2026 assume inoltre un valore particolarmente significativo grazie all’ottenimento del patrocinio ufficiale del Ministero della Salute.

The Distinguished Gentleman’s Ride Roma

The Distinguished Gentleman’s Ride dal 2012 in tutto il mondo ha raccolto oltre 60 milioni di dollari attraverso la collaborazione con Movember Foundation, coinvolgendo oggi più di 1.000 città internazionali e 56 città italiane. Per il 2026 l’obiettivo globale punta a superare gli 8 milioni di dollari raccolti in un solo anno.

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