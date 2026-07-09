Il 2027 sarà l'anno delle nuove Tiger e Street Triple. Ecco perché

Tra le nuove colorazioni non c'è traccia di Street Triple, Tiger 900 e 1200. Il 2027 sarà l'anno delle nuove generazioni di maxi enduro e naked

Una notizia che fa notizia, ma non per la notizia… No, non è un giro di parole senza senso dovuto al caldo torrido di questi giorni, bensì un affermazione che sa (seppur senza i crismi dell’ufficialità) di annuncio: il 2027 sarà l’anno delle nuove Street Triple e Tiger. Ora ti spiego il perché.

L’assenza dice molto

Giusto qualche giorno fa, la Casa di Hinckley, attraverso una nota alla stampa, ha annunciato nuove livree per una nutrita schiera di modelli: dalla Tiger Sport 660, alle classiche 400, senza dimenticare ammiraglie come Speed Triple 1200 e Rocket 3. All’appello mancavano tanti altri modelli, è vero, ma che nella lista delle novità cromatiche 2027 mancassero proprio Tiger e Street Triple ha confermato quello che sul web circola già da un po’, attraverso rumors e foto spia: è tempo di nuovi modelli.

Pizzicate in fase di test

Sia la naked sportiva, sia la adventure sono state “pizzicate” in fase di sviluppo nel corso dei mesi scorsi. Per la Street Triple si parla di un vero e proprio salto generazionale, con l’inglese che andrà ad utilizzare (stando ai rumors) una versione più pepata del tre cilindri 800 che attualmente viene montato sulla crossover sportiva Tiger Sport 800 e sulla roadster Trident 800… Ovviamente anche ciclistica ed elettronica saranno oggetto di aggiornamenti. E poi c’è sempre la solità speranza: che sia la volta buona anche per il ritorno della Daytona (quella vera)? I nostalgici sono sempre pronti ad accoglierla a braccia aperte.

Triumph Tiger 1200 Rally 2027, spuntano nuove foto spia!

Per le adventure il discorso è abbastanza analogo. Anche loro sono state beccate in fase di collaudo dalle velocissime e spietate lenti dei paparazzi. La Tiger 900 è quella che ha performato meglio in termini di vendite, anche grazie ad un progetto più centrato. La 1200, che sarebbe l’ammiraglia, ha un po’ zoppicato, pagando alcuni errori progettuali che l’hanno resa meno apprezzata. Un caso unico e raro, se ci pensiamo: Multistrada V4 e R 1300 GS vendono nettamente di più rispetto alle piccole, ma per Triumph questa regola non vale, almeno per il momento. L’inversione di rotta potrebbe essere rappresentata da una nuova ciclistica, come raccontavano gli scatti rubati di ciò che sembrava una Tiger 1200 con ruota da 19 pollici con cerchio a raggi, prima esclusiva solo delle versioni Rally.

Dimmi dove e quando

Dunque, a quanto pare non si tratterebbe più di capire se arriveranno, ma dove e quando potremo vederle. Il brand inglese negli anni ci ha abituato a ritagliarsi degli spazi di comunicazione lontano dalla ressa dei grandi saloni, una strategia ormai consolidata negli anni che garantisce l’attenzione dei media, ma spesso scontenta i tanti appassionati che in questi eventi vorrebbero effettuare un “primo appuntamento” con quella che i giovani definirebbero la “nuova crush”. Saranno a EICMA? Forse, magari almeno una delle due, ma sono quasi certo che ne sentiremo parlare anche prima, giusto il tempo di far passare le scottature agostane.

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