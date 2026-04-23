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Su DAZN tornano le moto: arriva La GSX-8R Cup

Avatar di Danilo Chissalé, il 23/04/26

2 ore fa - Il trofeo monomarca Suzuki arriva sulla piattaforma di streaming sportivo

MotoGP e SBK non ti bastano? Su DAZN quest'anno avrai la possibilità di seguire tutte le gare della GSX-8R Cup

Se sei un motociclista il weekend hai due opzioni: vai in moto o guardi le gare di moto. MotoGP e SBK hanno già cominciato a dare spettacolo su Sky (in chiaro su TV8), ma se queste non dovessero bastarti a loro si aggiungerà presto la GSX-8R Cup, che da quest'anno verrà trasmessa su DAZN.

Guarda le gare, anche senza abbonamento

Suzuki GSX-8R Cup

I motori delle GSX-8R si accenderanno domenica 26 aprile a Misano e gli appassionati potranno accedere alle gare della CUP a partire dal mercoledì successivo a ciascun weekend di gara. Sarà così possibile rivedere in ogni momento la gara integrale e accedere anche a diversi contenuti, dagli highlights alle interviste ai protagonisti. La bella notizia? A differenza dei campionati top di prototipi e derivate di serie, per guardare le gare non dovrai sborsare un centesimo, infatti tutti i contenuti saranno visibili anche ai non abbonati alla piattaforma di live streaming sportivo, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free del Trofeo disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

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Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/04/2026
Listino Suzuki GSX-8R
AllestimentoCV / KwPrezzo
GSX-8R 84 / 619.890 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Suzuki GSX-8R visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Suzuki GSX-8R
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