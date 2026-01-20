Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: bellissime dual che, forse, in Italia, vedremo mai

Semplici, robuste e con un design riuscito, sono vendute negli USA a meno di 6.000 dollari

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026 – La Casa di Akashi ha lanciato sul mercato statunitense due nuove dual, la KLX230 Sherpa S e la KLX230 DF. Nascono sulla base della enduro KLX230, rispetto alla quale hanno un look meno ''motocross'' e più robusto. Il design, secondo Kawasaki “richiama l’abbigliamento outdoor più resistente” e sottolinea la maggiore vocazione off-road soprattutto della versione DF, dotata di sospensioni a maggiore escursione e di componenti specifici per l’uso fuoristrada.

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: in foto, la Sherpa S, che ha sella più bassa

Entrambi i modelli utilizzano il motore monocilindrico di 233 cc, due valvole, raffreddato ad aria, già ''cuore'' della gamma KLX230. Iniezione elettronica e avviamento elettrico rendono immediato l’utilizzo su strada e in fuoristrada. Le vibrazioni sono smorzate da un contralbero azionato da ingranaggi, mentre il cambio a sei rapporti è progettato per offrire un buon compromesso tra guida stradale a velocità più elevate e spunto ai bassi regimi per l’off-road.

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: il motore raffreddato ad aria

Una delle caratteristiche chiave della Sherpa S è l’altezza della sella ridotta, a 825 mm da terra, così da risultare accessibile a molti motociclisti. Questo valore è abbinato a una distanza minima da terra di 215 mm. I cerchi a raggi sono di 21 pollici l'anteriorie e di 18 il posteriore, con sospensioni adeguate per l’uso fuoristrada. La forcella tradizionale da 37 mm ha molle a doppia costante elastica e 155 mm di escursione, il monoammortizzatore con leveraggio Uni-Trak garantisce alla ruota 170 mm di escursione. Sia la Sherpa S sia la DF utilizzano il telaio a culla sdoppiata delle altre KLX230. Paramani e piastra paramotore in alluminio sono di serie.

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: costano meno di 6.000 dollari

Kawasaki dichiara un peso in ordine di marcia di 136 kg per la Sherpa S e di 137 kg per la DF. L’impianto frenante è identico: disco anteriore di 265 mm con pinza a due pistoncini e disco posteriore di 220 mm con pinza a singolo pistoncino. L’ABS può essere disattivato tramite un pratico pulsante sul lato sinistro del manubrio.

Entrambi i modelli adottano un faro anteriore LED sdoppiato e una strumentazione LCD essenziale, con connettività Bluetooth compatibile con l’app Kawasaki Rideology, che consente la registrazione dei percorsi, la visualizzazione dei dati di guida e delle informazioni del veicolo.

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: il display LCD ha connettivitò bluetooth

La DF offre alcune dotazioni aggiuntive rispetto alla Sherpa S, la più importante delle quali sono le sospensioni con maggiore escursione: 200 mm per la ruota anteriore, 220 mm per la posteriore. Questo aumenta la distanza minima da terra a 240 mm e porta l’altezza sella a 845 mm.

Non si tratta di una enduro estrema, ma l’escursione extra sarà apprezzata da chi utilizza spesso la moto in fuoristrada. Tra le dotazioni specifiche della DF figurano anche una protezione motore che sporge oltre il collettore di scarico per una maggiore protezione in caso di caduta e un portapacchi posteriore di serie, che rafforza l’aspetto “rugged” e aggiunge praticità. Il serbatoio ha una capacità di circa 7,6 litri.

Kawasaki KLX230 Sherpa S e KLX230 DF 2026: in foto, la DF, che ha sospensioni con escursione maggiore

La Kawasaki KLX230 Sherpa S è proposta a 5.700 dollari, mentre la KLX230 DF costa 5.800 dollari. Entrambi i modelli sono già disponibili presso i concessionari ufficiali Kawasaki... oltre l'Oceano Atlantico.

