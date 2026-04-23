Honda e Ixon: nasce la collaborazione per l'abbigliamento

La collezione è attualmente in fase di sviluppo, ma dal 2027 arriveranno capi d'abbigliamento dedicati sviluppati in collaborazione

Honda rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei rider annunciando una partnership strategica con Ixon, brand premium specializzato in abbigliamento tecnico per motociclisti. L’obiettivo è chiaro: sviluppare una nuova gamma di prodotti congiunti pensati per migliorare protezione, comfort e prestazioni.

Primi capi tecnici dal 2027. Si parte con una tuta in pelle

Espargarò è il fil rouge tra i due marchi

Al momento i due brand - legati da Aleix Espargarò, attualmente alle prese con la riabilitazione dopo un brutto incidente durante i test MotoGP - stanno lavorando su una collezione completa, in arrivo sul mercato non prima di marzo. A ''rompere gli indugi'' sarà una tuta in pelle ad alto contenuto tecnologico, progettata per garantire massima sicurezza e libertà di movimento.

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