Honda e Ixon: nasce la collaborazione per l'abbigliamento

Honda rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei rider annunciando una partnership strategica con Ixon, brand premium specializzato in abbigliamento tecnico per motociclisti. L’obiettivo è chiaro: sviluppare una nuova gamma di prodotti congiunti pensati per migliorare protezione, comfort e prestazioni.
Primi capi tecnici dal 2027. Si parte con una tuta in pelle
Espargarò è il fil rouge tra i due marchi
Al momento i due brand - legati da Aleix Espargarò, attualmente alle prese con la riabilitazione dopo un brutto incidente durante i test MotoGP - stanno lavorando su una collezione completa, in arrivo sul mercato non prima di marzo. A ''rompere gli indugi'' sarà una tuta in pelle ad alto contenuto tecnologico, progettata per garantire massima sicurezza e libertà di movimento.