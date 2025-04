Espargaro sulle orme di Bottas: qualificato per i mondiali di Gravel!

La nuova vita sportiva di Aleix Espargaro è ufficialmente iniziata. Lo spagnolo, dopo essersi ritirato dalla MotoGP al termine della scorsa stagione, è entrato a far parte del team professionistico di ciclicmo Lidl Trek. Grande appassionato delle due ruote a pedali, l'ex pilota dell'Aprilia ha assunto un ruolo di ambasciatore per la squadra che partecipa alle grandi competizioni su strada, mettendosi invece in gioco in prima persona per quanto riguarda le gare gravel, dunque su sterrato.

Esordio con qualificazione

Nello scorso weekend, Espargaro ha fatto il suo esordio in una competizione ufficiale UCI (l'Unione Ciclistica Internazionale), prendendo parte alla 114 Gravel Race disputata nella regione di Extremadura, in Spagna. Il quasi 36enne ha chiuso in settima posizione, arrivando con un gruppetto di concorrenti a 12 minuti dal vincitore Holmes Matthew. Un risultato nettamente migliore del 133esimo con cui aveva esordito lo scorso anno in un'analoga competizione Valtteri Bottas, ma c'è da dire che i partecipanti alla gara spagnola erano decisamente di meno, con soli 26 ciclisti giunti al traguardo.

In ogni caso, analogamente a Bottas nel 2024, Espargaro con questo risultato si è qualificato per i mondiali di Gravel che si terranno in autunno. Sui social network, lo spagnolo ha scritto: ''Correre è divertente! Nonostante la mia scarsa tecnica con la bici gravel e l'uso della bici Checkmate per la prima volta, mi sono divertito molto. Ho avuto buone gambe per concludere al settimo posto assoluto nella mia prima gara di Coppa del Mondo e qualificarmi per il Gravel World Championship!''.

Espargaro non ha comunque abbandonato del tutto il mondo del motociclismo: da questa stagione, infatti, ricopre il ruolo di collaudatore per Honda, con la quale lo abbiamo visto in azione nei test invernali disputati a Sepang.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/04/2025