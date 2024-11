Espargaro respinge le accuse di Bastianini: "Era tre secondi dietro con una Ducati ufficiale..."

La domenica del GP Solidarietà 2024 di Barcellona non ha portato le rimonte sperate in casa Ducati Lenovo Team. Se per Francesco Bagnaia le speranze di scavalcare Jorge Martin in classifica generale erano legate soprattutto a un errore dello spagnolo, più possibilità aveva Enea Bastianini di conquistare il terzo posto superando Marc Marquez. Anche per il prossimo pilota della KTM non c'è stato però nulla da fare, con un settimo posto sotto alla bandiera a scacchi che lo ha lasciato lontano dal rivale, giunto secondo.

LE ACCUSE A ESPARGARO Decisivo per il risultato finale di Bastianini è stato il duello andato in scena nelle prime fasi con l'Aprilia di Aleix Espargaro, giunto alla gara conclusiva della sua carriera. Lo spagnolo, grande amico di Martin, ha fatto spalle larghe per difendere la sua posizione ma anche il terzo posto occupato dal connazionale, fino a quando Bastianini è finito largo in curva 1 scivolando ai margini della top 10. L'italiano non ha apprezzato la condotta del rivale: ''Ho perso molto tempo con Aleix ed è stato impossibile fare di più del mio risultato. Non sono contento di quello che ha fatto perché per me non è corretto. Senza la lotta con Aleix, era possibile fare qualcosa di più per me stesso, ma lui ha fatto tutta la gara per Martin. Certo, è davvero amico di Jorge, ma per il resto in pista non puoi fare una cosa del genere''. Bastianini ha poi rincarato la dose: ''È stata la sua ultima gara e forse avrebbe potuto ottenere un risultato migliore o addirittura lottare per il podio. Capisco che ha una grande amicizia con Jorge, ma ha distrutto la gara di altri piloti. Ci sono cose che non dovrebbero succedere in un campionato come il nostro''.

LA REPLICA DELLO SPAGNOLO Espargaro, che ha poi concluso in quinta posizione venendo scavalcato nel finale da Alex Marquez, ha risposto in maniera piccata alle accuse di Bastianini: ''Mi hanno riferito che Enea ha detto che non è bello finire una carriera in questo modo, non lottando per il podio. Non è giusto dire questo. Nell'ultimo giro lo aspettavo per combattere, ma era tre secondi dietro di me con la Ducati ufficiale. Quindi non so a cosa si riferisse. Alex Marquez ha fatto una gara incredibile e mi ha battuto, mentre Enea non ci è riuscito. Ho fatto il massimo possibile, se pensa che ho cercato di essere lento, ciò è impossibile. Ho guidato oltre il limite, ero l'unico a riuscire a mettere una moto in mezzo al mix Ducati. Quindi sono stato oltre il limite per tutta la gara''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2024