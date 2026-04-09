Aleix Espargaró, brutta caduta nei test Honda: quattro vertebre fratturate

Aleix Espargaró è rimasto vittima di una violenta caduta durante i test Honda andati in scena martedì sul circuito di Sepang. Il pilota spagnolo, impegnato in Malesia insieme all’intero reparto test e sviluppo MotoGP della casa giapponese, ha riportato conseguenze fisiche importanti ed è stato costretto a fermarsi per accertamenti medici. A comunicare l’entità dell’infortunio è stato lui stesso attraverso i propri profili social, dove ha raccontato quanto accaduto dopo l’incidente.

Il messaggio social di Espargaró

“Martedì, durante il test qui a Sepang, ho subito una caduta molto seria”, ha spiegato il collaudatore Honda. “Come conseguenza, ho riportato diverse contusioni e quattro vertebre fratturate, anche se per pochissimo e fortunatamente senza interessamento del midollo spinale”.

Espargaró ha poi aggiunto: “Dopo aver trascorso alcuni giorni al CU Aurelius Hospital, dove ho ricevuto cure eccellenti, ora posso volare a casa con Laura (la moglie, ndr), che è venuta a salvarmi dall’altra parte del mondo. Lì valuteremo se sarà necessario un intervento chirurgico al Quiron Dexeus Hospital. Grazie a tutto il team Honda per essersi preso cura di me in questi giorni. Mi dispiace per lo spavento, tornerò!”.

Cambiano i piani dello sviluppo Honda

L’infortunio rischia inevitabilmente di rallentare il lavoro di sviluppo in casa Honda. In questa fase della stagione Espargaró era infatti impegnato sul perfezionamento della RC213V attuale e del prototipo 2026, mentre nei prossimi mesi avrebbe dovuto assumere un ruolo centrale anche nello sviluppo della moto pensata per il 2027.

MotoGP: Takaaki Nakagami (Honda)

Con lo spagnolo fuori gioco almeno temporaneamente, gran parte del lavoro potrebbe ora ricadere su Takaaki Nakagami, chiamato a portare avanti il programma di sviluppo fino al rientro del compagno di reparto. I tempi di recupero di Espargaró restano naturalmente da valutare dopo gli ulteriori controlli medici previsti una volta rientrato in Spagna.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/04/2026