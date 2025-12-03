Dainese: le tute di Rossi e i grandi del motociclismo in esposizione gratuita a dicembre

Dainese apre in maniera straordinaria e gratuita il DAR, il museo dove sono raccolti anni di evoluzione e le tute dei piloti che hanno scritto la storia

Cosa fare questo Weekend? Siete stati lenti e non siete riusciti a prenotare il weekend in montagna, tranquilli, l'alternativa ai mercatini di Natale ve la suggerisco io... e vi faccio passare anche per acculturati: il DAR ovvero il Dainse ARchivio, il museo (e qui c'è l'escamotage) che per tutto il mese di dicembre offre visite gratuite guidate anche la domenica.

Cosa c'è all'interno del museo di Dainese

DAR: Tra le più ''ambite'' senz'altro le tute di Rossi

Il DAR è un’esposizione permanente e multisensoriale che racconta la storia, le tecnologie e le persone dietro il marchio Dainese, ma cosa ospita al suo interno?

Abbigliamento storico e prototipi : tute da gara, giacche e capi tecnici che mostrano l’evoluzione dei materiali e del design.

: tute da gara, giacche e capi tecnici che mostrano l’evoluzione dei materiali e del design. Tecnologie per la sicurezza : documentazione e prototipi delle soluzioni sviluppate da Dainese, in particolare i sistemi airbag e il progetto D‑Air per la protezione del corpo.

: documentazione e prototipi delle soluzioni sviluppate da Dainese, in particolare i sistemi airbag e il progetto per la protezione del corpo. Oggetti legati ai campioni : capi e memorabilia di piloti e atleti che hanno segnato la storia del marchio, come le tute di Giacomo Agostini, Valentino Rossi (ma non questa finita all'asta) ma anche oggetti legati ad altleti olimpici come Sofia Goggia ; e le leggendarie imprese della Parigi‑Dakar.

: capi e memorabilia di piloti e atleti che hanno segnato la storia del marchio, come le tute di (ma non questa finita all'asta) ma anche oggetti legati ad altleti olimpici come ; e le leggendarie imprese della Parigi‑Dakar. Progetti di ricerca e collaborazioni: esposizioni su innovazioni, algoritmi, ergonomia e collaborazioni con enti scientifici e agenzie spaziali, che mostrano come Dainese lavori anche su concetti come il “Vestito Intelligente”.

Visita al museo Dainese, le info utili: indirizzo e orari d'apertura

Il DAR si trova in via dell'Economia, 64B a Vicenza (uscita casello Vicenza Ovest), gli orari di apertura per le aperture del fine settimana vanno dalle 11 alle 19, ingresso gratuito senza prenotazione. Per le visite guidate e laboratorio per bambini è necessaria la prenotazione.

VEDI ANCHE