FUSIONE DI STILE Momodesign e TCX sono brand che gli amanti della velocità e delle due ruote conoscono bene, e che hanno deciso di collaborare per dare vita alla collezione Tech Sneakers Collection, una linea di calzature per moto che si caratterizza per l’uso di materiali tecnici, e un design moderno ed essenziale. Si tratta di calzature pensate soprattutto per l’uso cittadino, comode da portare tutto il giorno, dal look poco motociclistico, ma non per questo meno funzionali e protettive.

Firegun-1 WP

Il top di gamma della collezione Momodesign, sviluppata in collaborazione con TCX: una calzatura tecnica dall’estetica essenziale e versatile, capace di garantire grande comfort di camminata.

Ghetta impermeabile in tessuto elasticizzato ed ingegnerizzato

Zip esterna idrorepellente

Tomaia interna in tessuto mesh traspirante

Fodera in mesh traspirante

Inserto rifrangente posteriore

Intersuola in EVA con inserto ZPLATE

Rinforzi su malleoli, punta e tallone

Paracambio in TPU

Allacciatura interna quicklacing

Plantare OrthoLite

Intersuola in EVA

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all’usura

Taglie: 38-48

Firegun-2 GTX

Pensata specificamente per chi usa la moto tutti i giorni ma non disdegna le gite a breve raggio: si distingue per i dettagli raffinati e per il comfort di una sneaker, senza rinunciare alle performance di una calzatura tecnica da moto.

Tomaia in tessuto ingegnerizzato traspirante e microfibra

Intersuola in EVA con inserto ZPLATE

Rinforzi su malleoli, punta e tallone

Paracambio in TPU

Membrana GORE-TEX Extended Comfort Footwear

Plantare OrthoLite

Chiusura con lacci e velcro

Intersuola in EVA

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all’usura

Taglie: 38-48

Firegun-3 WP

Calzatura mid cut per il motociclista urbano che cerca versatilità, libertà di camminata e comfort nell’uso quotidiano.

Tomaia in tessuto traspirante ingegnerizzato

Inserti riflettenti laterali

Intersuola in EVA con inserto ZPLATE

Rinforzi su malleoli, punta e tallone

Paracambio in TPU

Fodera interna con membrana impermeabile

Plantare OrthoLite

Chiusura quicklacing

Tasca sulla lingua per riporre i lacci

Intersuola in EVA

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all’usura

Taglie: 38-48

Firegun-3 AIR

La Firegun-3 in versione più leggera, per essere utilizzata durante i mesi caldi.

Tomaia in tessuto traspirante ingegnerizzato e mesh

Inserti riflettenti laterali

Intersuola in EVA con inserto ZPLATE

Rinforzi su malleoli, punta e tallone

Paracambio in TPU

Plantare OrthoLite

Chiusura quicklacing

Tasca sulla lingua per riporre i lacci

Intersuola in EVA

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all’usura

Taglie: 38-48

Firegun-3 WP Woman

Versione da donna della Firegun-3, con dettagli e accent diversi, perfetta per il commuting urbano e il turismo di breve raggio, comode e confortevoli anche quando si scende dalla sella.