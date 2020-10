NOVITÀ 2020 TCX è da sempre uno dei marchi più apprezzati da motociclisti e appassionati, per la sua capacità di garantire comfort e performance in qualsiasi condizione d’utilizzo. Per il 2020 il brand di Montebelluna presenta una novità che piacerà agli amanti del vintage e di cafè racer.

PASSIONE VINTAGE La serie Vintage di TCX comprende una serie di modelli pensati proprio per chi cerca un look vintage, con un design molto distintivo e che si rifà allo stile degli anni Settanta, fatto di pelli pregiate e cuciture artigianali, senza però rinunciare alle più attuali tecnologie e soluzioni in fatto di sicurezza e robustezza. Come nel caso del nuovo modello Rook Waterproof.

PER TUTTI I GIORNI Pensati per un utilizzo quotidiano, gli stivali Rook Waterproof si caratterizza per una tomaia in pregiata pelle nubuck oliata e movimentata da inserti in tessuto tecnico. La struttura è molto flessibile nelle zone di movimento, senza perdere in robustezza e resistenza. La fodera in T-Dry lo rende - come dice anche il nome - impermeabile all’acqua, adatto per tutte le stagioni. Il plantare in OrthoLite, traspirante e ammortizzato, rende lo stivale comodo anche per camminare.

ROBUSTO La suola è in gomma resistente all’usura, con finitura martellata e battistrada tassellato, mentre l’allacciatura richiama quella dei “vecchi” anfibi. Particolare che piacerà ai motociclisti, nello stivale sinistro c’è una zona con una speciale pressatura a caldo che evita danni e strisce dovute alla leva del cambio. Nelle zone dei malleoli, della punta e del tallone sono presenti rinforzi di sicurezza.

SCHEDA TECNICA