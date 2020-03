STIVALI MOTO La collezione primavera/estate 2020 di TCX guadagna lo stivale Rush 2. Evoluzione del modello Rush già a catalogo il nuovo stivale è disponibile nelle varianti Waterproof e Air. Per l'occasione è stata creata anche la prima Flash Collection che include altre tre proposte con colorazioni inedite.

RUSH Introdotto a catalogo nel 2017, lo stivale Tcx Rush Waterproof nonostante il look sportivo si dimostrò in grado di offrire comfort e protezione anche in caso di uso prolungato.

RUSH 2 Oggi il Rush si aggiorna, ottimizzando le caratteristiche del comfort di guida in tutte le stagioni e del look, per andare ad arricchire le proposte TCX per la prossima primavera/estate. Lo stivale TCX è pensato per i motocilisti che non rinunciano a una calzatura sportiva neanche negli spostamenti quotidiani e nelle gite fuoriporta: il nuovo design, ricco di dettagli di stile, lo rende perfetto anche abbinato a un semplice paio di jeans. La tomaia è realizzata in microfibra, mentre all'altezza della caviglia una giunzione flessibile favorisce la mobilità sia in sella sia mentre si cammina. Per la sicurezza, sono stati inseriti dei rinforzi su punta, tallone e malleoli.

DUE VERSIONI E UNA FLASH COLLECTION Il nuovo stivale TCX Rush 2 è disponibile nelle versioni Waterproof, con membrana T-Dry resistente all’acqua e Air, con tomaia perforata e tessuto traspirante su linguetta e fodera per una maggiore aerazione.

Colori: colore nero e grigio/giallo fluo (versione Waterproof) ; gunmetal e grigio/rosso (versione Air)



Proprio al Rush 2 TCX dedica la sua prima Flash Collection per la stagione primavera/estate 2020. La Rush 2 Series aggiunge al catalogo standard due modelli da uomo nei colori Black/Yellow Fluo/White e Black/White/Red, e un modello da donna color Gunmetal/Pearl.