TANTE NOVITÁ Da sempre accompagnano motociclisti e appassionati garantendo comfort e performance in qualsiasi condizione d’utilizzo. Per il 2020, TCX, Brand di Montebelluna si presenta con una serie di interessanti novità, che riguardano, fra l’altro: una nuova gamma di colorazioni per alcune delle linee più famose e apprezzate.

RACING & TOURING LINE Partiamo dalla Racing Line: stivali da moto che si contraddistinguono per il loro alto contenuto tecnologico. TCX porta al debutto lo stivale ST-Fighter Gore-Tex proposto in due nuove varianti cromatiche: nero e nero/bianco, ideali per un utilizzo sia su pista che su strada, grazie anche all’innovativo Torsion Control System. La linea si completa con aggiornamenti per i modelli RT-Race e RT-Race Pro Air disponibili ora in nuove colorazioni. La Touring Line si amplia con l’arrivo della collezione Classic, che consta di due novità: Airwire Gore-Tex Surround ed Explorer 4 Gore-Tex.

VINTAGE SERIES & WOMEN’S LINE La Vintage Series presenta invece Rook Waterproof, stivale dal design distintivo, che richiama lo stile degli anni ’70: pelli pregiate, look vintage e cuciture artigianali. La Women’s Line si arricchisce invece con l’inserimento in gamma dello stivaletto tutto al femminile: Rush 2 Lady Waterproof.

24/7 THE ALL AROUND SERIES, OFF ROAD LINE E SPEEDWAY LINE 3 novità per la All Around Series: Rush 2, evoluzione del modello Rush, ma ottimizzato sia per quanto riguarda la sensibilità, che per il look. Staten Waterproof e District Waterproof, stivaletti semplici da indossare e ideali per l’uso in città, sia in situazioni formali che informali. Off Road Line presenta invece il nuovo Terrain 3 Waterproof soluzione all-around pensata per tre diverse situazioni: Enduro, Trial e Motoalpinismo. Chiude la lista la Speedway Line, con un modello specialistico: T.C.S. Speedway stivale altamente tecnico, con caratteristiche costruttive sofisticate e uniche.