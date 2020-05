TCX BAJA: NUOVI COLORI 2020 Per il 2020 TCX si presenta con una serie di interessanti novità, che riguardano, fra l’altro, anche una nuova gamma di colorazioni. Tra queste, quelle dedicate allo stivale Baja Mid Waterproof.

SCHEDA TECNICA Gli stivali della linea Touring di TCX, Baja, possono affrontare qualsiasi condizione climatica restando asciutti in caso di pioggia, grazie alla membrana impermeabile T-Dry e senza far sudare il piede nelle giornate più calde, grazie al plantare traspirante Ortholite. Realizzato in pelle, con inserti in pelle scamosciata, TCX Baja Mid Waterproof era già presente a catalogo nella versione total black, e ora è disponibile anche nella colorazione 2020 marrone. Per la sicurezza sono stati aggiunti inserti sui malleoli in poliuretano e un inserto rifrangente posteriore. Il paraleva in pelle, poi, e la punta e il tallone rinforzati fanno il resto.

Taglie: 38-48

Prezzo: 239,99 euro