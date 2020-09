PRIMO POSTO La giuria internazionale del XXVI Premio Compasso d’Oro 2020, organizzato dall’Associazione per il Design Industriale, ha assegnato il più prestigioso premio per il design italiano a Momodesign. Nello specifico, è stato premiato il casco jet Aero. Nato dalla voglia dell’azienda di “proiettare il marchio nel futuro”, Aero si caratterizza per un elevata ricerca dell’aerodinamicità, oltre che per un movimento della visiera innovativo e un sistema di ventilazione brevettato.

CASCO DA MUSEO Una caratteristica di questo Momodesign Aero è l’assenza di un attacco visiera esterno, che garantisce un design pulito e minimalista, rendendolo subito riconoscibile per la sua particolare forma. Come un casco da moto che si rispetti, la sicurezza è al primo posto: ecco quindi con una calotta in fibra composita che assicura un elevato grado di protezione in caso di caduta. C’è anche spazio per la tecnologia: è disponibile un’app per gestire il sistema di ventilazione intelligente. Da oggi, il casco Momodesign Aero è esposto all’ADI Design Museum di Milano.