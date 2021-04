SNEAKER PER LE DUE RUOTE Della collaborazione tra le due aziende avevamo già parlato lo scorso dicembre: oggi TCX e Momodesign hanno presentato una delle calzature tecniche da moto nata dalla collaborazione tra queste due realtà, la Firegun 3 WP.

TCX FIREGUN-3 WP

Caratterizzata da un design moderno e sportivo, linee decise e forme morbide, è una scarpa mid cut per chi cerca versatilità, libertà nel camminare e comfort nell’utilizzo quotidiano. La tomaia è realizzata in tessuto traspirante e impermeabile con inserti laterali catarinfrangenti. La fodera interna con membrana impermeabile rende la calzatura resistente all’acqua, mentre la chiusura con tasca sulla lingua serve per riporre i lacci. Sul tallone si trova la grafica Momodesign che caratterizza tutti i modelli della collezione. La Firegun 3 WP è proposta in due colori, nero e verde militare/nero.

SICUREZZA I punti più vulnerabili del piede quali malleolo, puntale e tallone sono protetti da inserti e rinforzi che non compromettono la vestibilità della calzatura. La suola è ispirata alle scarpe da corsa, con intersuola in EVA ammortizzata e inserto Zplate che ottimizza la flessione longitudinale e garantisce la rigidità trasversale. Il battistrada Groundtrax in gomma resistente all’usura è progettato per ottenere stabilità e aderenza su asfalto e pedane. Da ultimo, il plantare OrthoLite garantisce un’ammortizzazione durevole ed è altamente traspirante, può essere rimosso e lavato in lavatrice.

SCHEDA TECNICA