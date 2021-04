PER DISTINGUERSI Non è facile farsi notare nel settore dell’abbigliamento motociclistico, sempre più ricco di offerte e prodotti per ogni gusto ed esigenza. Ci prova TCX con la linea Ikasu, dal look spiccatamente metropolitano, un design moderno e una tomaia in mesh rifrangente.

SCHEDA TECNICA IKASU WP

Tomaia in tessuto mesh rifrangente e pelle scamosciata

Inserti rifrangenti laterali

Intersuola con inserto Zplate per ottimizzare la flessione longitudinale e la rigidità trasversale

Rinforzi su malleoli con inserti D3O

Rinforzi su punta e tallone

Paraleva in gomma

Membrana impermeabile T-Dry

Chiusura con zip elastica frontale

Plantare OrthoLite con ammortizzazione durevole ed altamente traspirante

Battistrada: Groundtrax in gomma resistente all'usura, studiato per una stabilità ottimale

Taglie: dalla 38 alla 48

Prezzo consigliato: 159,99 euro

IKASU LADY WP

Tomaia in tessuto mesh rifrangente e pelle scamosciata

Inserti rifrangenti laterali

Intersuola con inserto Zplate per ottimizzare la flessione longitudinale e la rigidità trasversale

Rinforzi su malleoli con inserti D3O

Rinforzi su punta e tallone

Paraleva in gomma

Zeppa interna, progettata seguendo l'anatomia del piede femminile

Membrana impermeabile T-Dry

Chiusura con zip elastica frontale

Plantare OrthoLite con ammortizzazione durevole ed altamente traspirante

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all'usura, studiato per una stabilità ottimale

Taglie: dalla 35 alla 42

Prezzo consigliato: 159,99 euro

SCHEDA TECNICA IKASU AIR

Tomaia in tessuto mesh traspirante e pelle scamosciata

Intersuola con inserto Zplate per ottimizzare la flessione longitudinale e la rigidità trasversale

Rinforzi su malleoli con inserti D3O

Rinforzi su punta e tallone

Paraleva in gomma

Fodera in mesh traspirante

Chiusura con zip elastica frontale

Plantare OrthoLite con ammortizzazione durevole ed altamente traspirante

Battistrada Groundtrax in gomma resistente all'usura, studiato per una stabilità ottimale

Taglie: dalla 38 alla 48

Prezzo consigliato: 159,99 euro