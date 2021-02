MODERN VINTAGE Nella moda non è raro vedere stili differenti fondersi e dar vita a nuove interpretazioni, TCX Dartwood, la nuova sneaker che s’ispira allo stivaletto (o viceversa) promette di modernizzare il vintage riscrivendo le regole del vintage applicato alle calzature da moto.

I BENEFICI Rispetto a uno stivaletto tradizionale, la sneaker Dartwood – almeno secondo TCX – promette di essere più confortevole e leggera. Due le versioni disponibili: Dartwood Gore-Tex e Dartwood WP. Entrambe le calzature sono realizzate in pelle pieno fiore, hanno l’intersuola con inserto ZPLATE®, che ottimizza la flessione longitudinale e la rigidità trasversale e non mancano rinforzi su malleoli con inserti D3O® oltre a quelli su punta e tallone.

IL CONFORT Oltre agli aspetti tecnici non è da sottovalutare la comodità di una calzatura che permette di essere indossata sia in sella, sia quando si parcheggia il proprio veicolo. Le TCX Dartwood possono fare affidamento su una membrana in Gore-Tex o una impermeabile – a seconda delle versioni – oltre che sul plantare OrthoLite® con ammortizzazione durevole ed altamente traspirante. Per la chiusura ci sono zip e lacci.

Taglie: 38-48

Prezzo: 170 euro