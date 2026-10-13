ARIIC 318GT-S, il maxi scooter cinese che vuole sfidare Honda Forza 350 e Yamaha XMax 300

Dalla Cina arrivano modelli di moto e scooter sempre più interessanti. Questo è il caso, per esempio, del maxi scooter ARIIC 318GT-S del Gruppo Jinlang Science and Technology che può contare su di una capacità produttiva annua di 800.000 motori e 300.000 motociclette. Si tratta di una versione migliorata del 318GT e può contare su di una dotazione di serie particolarmente ricca.

Caratteristiche tecniche

318GT-S sostituisce il motore da 330 cc della 318GT con un monocilindrico da 369 cc che può contare su di una potenza di 33,5 CV. L'aumento di potenza e il conseguente miglioramento di prestazioni, secondo il costruttore, dovrebbero rendere la guida in autostrada più fluida e i sorpassi più agevoli. La nuova ARIIC 318GT-S va a posizionarsi nella medesima categoria di modelli ben più noti come Honda Forza 350 e Yamaha XMax 300 che però dispongono di un motore meno potente.

ARIIC 318GT-S

Inoltre, il modello cinese può contare su di una dotazione che sulla carta è migliore di quella degli scooter giapponesi. Infatti, troviamo parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldate, doppi ammortizzatori posteriori, ABS, controllo di trazione e un display TFT con connettività smartphone. Ma non è finita qui perché ARIIC 318GT-S offre pure telecamere anteriori e posteriori, insieme a un sistema che mostra l'angolo cieco quando si attivano gli indicatori di direzione. Si tratta di una funzione presente solitamente sulle auto e non sulle 2 ruote.

ARIIC 318GT-S

Prezzo

Altro punto di forza di ARIIC 318GT-S è il suo prezzo. In Cina, è stata lanciato a 25.980 yuan cioè circa 3.500 euro. Possiamo immaginare che se arrivasse in Europa costerebbe di più ma il suo prezzo rimarrebbe comunque competitivo e inferiore rispetto a quello dei più diretti rivali. Non rimane che attendere per capire se arriverà anche sui mercati del Vecchio Continente.

Fonte: RideApart

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