QJMotor LTS 125S, il nuovo scooter 125 da città costa 1.990 euro

QJMotor LTS 125S è un nuovo scooter a ruote alte pensato per la città. Si può già ordinare nella livrea Stone Black.

Nato per muoversi agilmente nel traffico della città

Il nuovo QJMotor LTS 125S adotta una posizione di guida studiata appositamente per offrire comfort e naturalezza. In particolare, seduta e pedana permettono di assumere una postura rilassata, adatta anche a trascorrere parecchio tempo in sella.

QJMotor LTS 125S

Il vano sotto la sella è in grado di ospitare un casco jet e non manca nemmeno una comoda presa USB per ricaricare uno smartphone durante gli spostamenti. Lo scooter offre anche una strumentazione LCD che mostra con chiarezza le principali informazioni di guida.

Specifiche tecniche

Lo scooter può contare su di un motore monocilindrico di 125 cc, raffreddato ad aria, capace di sviluppare 9 CV a 7.000 giri e un picco di coppia massima di 10 Nm. Il tutto è abbinato a una trasmissione automatica CVT. Il serbatoio dispone di una capacità di 7 litri per garantire autonomie adeguate per ogni tipologia di utilizzo che si tratti di andare a scuola o al lavoro.

QJMotor LTS 125S

QJMotor LTS 125S adotta una ruota anteriore da 16 pollici e una posteriore da 14 pollici. La sella posta a 760 mm da terra facilita l'appoggio dei piedi a terra, mentre i 140 mm di luce libera dal suolo aiutano ad affrontare pavé, marciapiedi e le irregolarità delle strade cittadine. Il peso in ordine di marcia è di 109 kg.

L'impianto frenante è composto da un disco sia all'anteriore e sia al posteriore. Presente un sistema di frenata combinata CBS – Combined Braking System.

Prezzo

Il nuovo scooter QJMotor LTS 125S è proposto al prezzo di 2.090 euro ma attualmente è in promozione a 1.990 euro.

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