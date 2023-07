KL Brera X 125 e Ariic 318: il nuovo scooter adventure e il maxi alla prova

KL Motors ha presentato le novità della gamma 2023. In ambito scooter arrivano la versione 125 del Brera X, lo scooter adventure – che va ad aggiungersi al 300 – e il maxiscooter Ariic 318, oltre al Gemma 125 (col quale ci siamo limitati, per ora, a una breve conoscenza visiva). Vi racconto come vanno il nuovo scooter adventure guidabile a 16 anni e lo scooterone dopo un breve... assaggio su strada.

KL Brera X 125

KL BRERA X 125

Esteticamente parlando il Brera X è dichiaratamente adventure: il frontale, che si sviluppa in verticale, integra in basso dei faretti fendinebbia – molto belli da vedere – ci sono le gomme semi tassellate e, optional, un tris di valigie in alluminio che farebbe impallidire anche una maxienduro. La dotazione comprende, tra gli altri, fari full LED e sistema di avviamento keyless, strumentazione digitale con display LCD e vano sottosella in grado di accogliere un casco integrale.

IN SELLA Nonostante le arie da scooter ADV scopro presto che il Brera X è amichevole. L'ampia sella, a 805 mm da terra, permette di toccare con facilità dai miei 180 cm – le gambe sono flesse – e il manubrio è vicino. Piuttosto inclinata in avanti la pedana, dove c'è comunque spazio in abbondanza per i piedi, mentre il tunnel centrale sottrae posto a eventuali zaini o borse. Luci e ombre tra strumentazione e comandi: la prima, in bianco e nero, è caratterizzata da una luminosità piuttosto bassa e, col sole alto, diventa difficile da consultare, mentre i blocchetti sul manubrio, seppur retroilluminati, non trasmettono una grande sensazione di qualità. Bene le leve dei freni, entrambe regolabili, con quella del posteriore che è provvista di un furbo sistema che funge da freno di stazionamento meccanico. Un plauso, infine, alla capacità del sottosella – trova spazio un casco integrale – e al cupolino, regolabile – da fermo – senza l'uso di attrezzi.

KL Brera X 125: manubrio e cupolino

IN MOVIMENTO Una volta avviato il piccolo mono raffreddato ad aria del Brera X non scatta via come un felino: la potenza è di 9,8 CV a 8.000 giri/min, la coppia di 9,6 Nm a 6.500 giri/min. I numeri, insomma, già in parte giustificano le sensazioni... Si fa apprezzare però il sistema start&stop, che spegne il motore quando fermi al semaforo e lo riaccende alla prima riapertura del gas. La frenata con sistema CBS è all'altezza della situazione, davanti come dietro: all'anteriore trova spazio un disco da 240 mm con pinza flottante a 3 pistoncini, al posteriore un disco da 215 mm con pinza a singolo pistoncino. La risposta delle sospensioni, una forcella a steli tradizionali da 35 mm e una coppia di ammortizzatori, risulta un po' secca, soprattutto davanti: escursione e taratura, insomma, non sono esattamente quelle che ci si aspetterebbe da uno scooter ADV. Tra le curve il telaio in acciaio del Brera X dona – nonostante i 152 kg in ordine di marcia – una buona dose di agilità, con l'anteriore 100/70 con cerchio da 13'' – stesso diametro della ruota al posteriore – svelto a cambiare direzione, seppur a discapito di un po' di stabilità mentre dietro il 130/70 non è impensierito dalla potenza contenuta.

KL Brera X 125: la prova su strada

DISPONIBILITÀ E PREZZI Il nuovo KL Brera X 125 sarà disponibile dal mese di settembre in 3 colorazioni, al prezzo di 3.650 euro.

VEDI ANCHE

KL ARIIC BRERA 318

Balzando dal piccolo scooter ADV sul maxi di KL si cresce, non solo in cm, ma anche in termini di qualità. Alla vista Ariic trasmette infatti sensazioni in linea con quel che ci si aspetta da un maxi top di gamma: bella linea moderna e dimensioni abbondanti sono le incoraggianti premesse di questo scooterone.

KL Ariic Brera 318

IN SELLA A bordo si trova subito il proprio spazio e si tocca terra con facilità, grazie agli 800 mm che separano asfalto e piano di seduta. In sella si apprezza la posizione comoda, la strumentazione mista analogico/digitale – non l'ultimo ritrovato, ma funziona bene – e il manubrio a portata, dove troviamo, anche in questo caso, leve regolabili. Il vano sottosella non è profondissimo ma è comunque in grado di ospitare un casco integrale nella parte più alta lasciando spazio ad altri oggetti in quella bassa: l'apertura a 45° è comoda, il funzionamento del sistema con una sorta di ammortizzatore di sterzo un po' macchinosa.

KL Ariic Brera 318: il ponte di comando

IN MOVIMENTO Le dimensioni da maxi – la sensazione è di essere su un 400 – nascondono in realtà un motore non particolarmente grande: il monocilindrico raffreddato a liquido da 276 cc eroga 21,5 CV a 7.000 giri/min, con una coppia di 24 Nm a 5.000 giri. Un motore comunque gustoso, che accelera bene e non fa sentire la mancanza di performance, nonostante i 195 kg in ordine di marcia. Allo stesso modo ben figurano freni e sospensioni: i primi – doppio disco da 260 mm con pinze radiali a 4 pistoncini e disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini dietro – sono potenti e modulabili, le seconde – forcella da 37 mm e coppia di ammortizzatori – sono capaci di essere rigorose e assicurare tanta stabilità – merito anche di cerchi da 14'' e 13'' con pneumatici 120/70 e 150/70 – ma anche un buon assorbimento delle buche. Viene dunque voglia di piegare e non serve molto perché il maxi KL mostri il fianco: ottime le sensazioni, non generosissima la luce a terra, col cavalletto che finisce per sfregare terra piuttosto facilmente. Poco male, anche la protezione aerodinamica garantita dall'ampio plexi non regolabile contribuisce a dare un'idea di maxiscooter GT: ben protette braccia, spalle e la parte bassa del casco. Una citazione doverosa per il clacson, di provenienza automobilistica: è talmente squillante che nessuno oserà mai più tagliarvi la strada!

KL Ariic Brera 318: la prova su strada

DISPONIBILITÀ E PREZZI KL Ariic Brera 318 è in vendita in 2 colorazioni al prezzo di 5.490 euro.