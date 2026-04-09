Zagato AGTZ Twin Tail: scopri in video la spettacolare one-off

Se ti dico che persino Gordon Murray – l’ingegnere che ha dato i natali alla McLaren F1 – ne ha voluta una nel suo garage, capisci subito che non siamo davanti alla solita ''operazione nostalgia''. La Zagato AGTZ Twin Tail è un esperimento di carrozzeria moderna che sfida le convenzioni, e l'ultima versione nata dalla collaborazione con Deus Ex Machina è qualcosa di mai visto. Mettiti comodo: ti racconto perché questa ''doppia coda'' è un capolavoro da 650.000 euro.

AGTZ Zagato: l'ultima creazione di Zagato

Un atto di coraggio (e di stile)

C'è un motto che Andrea Zagato porta nel cuore: ''Soldi persi, nulla perso. Onore perso, qualcosa perso. Coraggio perso, tutto perso''. E di coraggio, in questo progetto realizzato insieme ai polacchi di La Squadra, ce n'è a secchiate. La AGTZ Twin Tail non è solo una reinterpretazione della leggendaria Alpine A220 da endurance; è un’auto con due anime fisiche. Merito della coda rimovibile: puoi tenerla ''lunga'' per l'eleganza estrema da passerella o ''corta'' per esaltare l'agilità tra le curve. Un omaggio al passato che guarda dritto in faccia il futuro del bespoke.

Quando il surf incontra l'asfalto

La vera protagonista del video è però la one-off firmata Deus Ex Machina. Potresti chiederti cosa c'entrino i ''guru'' della cultura surf e delle moto special con una fuoriserie italiana. La risposta è affascinante: tutto ruota attorno alla rivoluzione dei materiali compositi. Come le tavole da surf sono passate dal legno alla vetroresina, così i carrozzieri hanno iniziato a plasmare forme impossibili grazie alle resine e al carbonio.

Per questa commissione speciale, Carby Tuckwell (mente creativa di Deus) ha disegnato una livrea monocromatica in bianco e nero che definire ''audace'' è poco. È un gioco grafico che esalta le curve scultoree della vettura, creando un contrasto pazzesco tra l'eleganza di Zagato e l'animo ''rebel'' di Deus.

Sotto il vestito un cuore Alpine

Nonostante l'abito sartoriale, la sostanza tecnica è una certezza. La base di partenza è la Alpine A110, una delle sportive più divertenti e bilanciate degli ultimi anni. Il motore è il noto 1.8 quattro cilindri turbo capace di scaricare a terra 300 CV. Numeri che, uniti a un peso piuma, permettono alla Twin Tail di superare i 250 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in meno di 5 secondi.

Il prezzo dell'esclusività

Ti stai chiedendo quanto costi questo sogno? Siamo nell'ordine dei 650.000 euro. Una cifra per pochi (solo 19 esemplari al mondo), giustificata da un livello di artigianalità che oggi è merce rarissima. Se vuoi vedere come la tradizione dei carrozzieri italiani si fonde con la street culture contemporanea, non ti resta che schiacciare ''play'' sul video.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/04/2026