Ex Stig dice cose mai sentite sull'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Se ti ricordi il vecchio gioco in cui devi scegliere quale celebrità sposare, con quale concederti una scappatella e quale eliminare, sappi che l'ex Stig di Top Gear, Ben Collins, ha deciso di applicare lo stesso principio alle auto. La prima a finire sotto la sua lente è un pezzo da novanta della produzione italiana: l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

L'ex Stig Ben Collins accanto all'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Il problema dell'elettronica: perché non vuole intraversarsi?

Numeri a parte - che ormai qualunque appassionato conosce a menadito - Collins solleva una perplessità legata alla gestione dei controlli dinamici. Nonostante i 510 cavalli scaricati sull'asse posteriore, la Giulia Quadrifoglio di serie tende a rifiutare il sovrasterzo di potenza continuativo.

Se hai in mente le spettacolari derapate viste nelle prove televisive dell'epoca, devi considerare che quelle erano vetture pre-serie destinate alla stampa (come quelle provate da noi, evidentemente). Sulle auto stradali arrivate in concessionaria, il sistema di torque vectoring e la rete di sensori che monitorano sterzo, freni e cambio tendono a tagliare la potenza non appena l'angolo di imbardata supera i parametri di sicurezza impostati dalla Casa, anche selezionando la modalità di guida più permissiva.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: il verdetto dell'ex Stig Ben Collins

L'incoerenza che la rende (molto) Alfa Romeo

La particolarità evidenziata nel test è l'estrema variabilità di comportamento tra i singoli esemplari. Dopo aver guidato diverse Quadrifoglio, il collaudatore inglese ha riscontrato risposte differenti: l'esemplare rosso utilizzato per questa prova si è dimostrato insolitamente incline al sovrasterzo, quasi i controlli elettronici fossero tarati su una soglia più alta.

Eppure, persino su questa vettura, l'elettronica di bordo tende a riattivarsi improvvisamente a centro curva, pinzando i freni per correggere la traiettoria. Si tratta di una logica software complessa e difficile da aggirare anche in sede di mappatura aftermarket, che rende le reazioni al limite della vettura piuttosto imprevedibili sui fondi a scarsa aderenza.

Una splendida scappatella, ma niente matrimonio

Al di là della gestione del drifting, i giudizi sulla dinamica di guida restano positivi. Lo sterzo a servoassistenza elettrica è molto leggero e non brilla per feedback, ma si rivela preciso nel digerire gli inserimenti in curva. L'assetto è rigido quanto basta per contenere il rollio senza penalizzare troppo l'assorbimento, mentre la nota di scarico del V6 biturbo da 2,9 litri e 510 CV garantisce la giusta presenza sonora.

L'abitacolo si fa apprezzare per la posizione di guida e per i sedili contenitivi con inserti in carbonio. Il verdetto finale ricalca la natura umorale dell'auto: per Collins la Giulia Quadrifoglio non è la vettura ideale per un legame a lungo termine a causa delle sue incongruenze elettroniche, ma rimane la scelta perfetta per un pomeriggio di pura passione in pista. E poi c'è chi dice che sono gli italiani i farfalloni...

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/07/2026