Lo youtuber, capito l'errore della prima prova, riporta la Giulia GTAm al Ring

La prima uscita al Nurburgring con l'Alfa Romeo Giulia GTAm aveva lasciato più di qualche dubbio a Misha Charoudin. E a noi una certezza: il famoso youtuber aveva preso una cantonata. Nel senso che l'auto non era correttamente regolata per l'uso in circuito e lo splitter anteriore che lui credeva esteso, invece, non lo era.

La prima sessione aveva evidenziato un problema non da poco: il frontale era instabile per via di un'aerodinamica squilibrata (e te credo!). Ma proprio come noi, più di qualcuno glie lo ha fatto notare e Misha è tornato al Nordschleife per rimediare.

Alfa Romeo Giulia GTAm alla prova sul Nurburgrng Nordschleife

Splitter esteso: più carico, più grip, più sicurezza

Con il nuovo setup, l’aerodinamica anteriore (e non solo) cambia drasticamente. L’estensione dello splitter aumenta la superficie frontale e la pressione sull’asse anteriore, migliorando il carico complessivo e quindi l’aderenza delle ruote.

L’effetto non si limita al grip: un flusso d’aria più stabile davanti ai radiatori e agli scambiatori di calore rende il raffreddamento piiù efficiente, a vantaggio di affidabilità e costanza delle prestazioni.

Ultimo, ma non ultimo, lo splitter esteso lavora in sinergia con l'ala posteriore - ora regolata a un maggiore angolo di incidenza - per convogliare un maggiore volume d'aria nel sottoscocca e aumentare l'efficacia del (parziale) fondo piatto.

Lo splitter della Giulia GTAm è ritratto, non esteso come dovrebbe per l'uso in pista

Sospensioni, cerchi e gomme: il tallone d’Achille

Sulla pista tedesca, la Giulia GTAm con le nuove regolazioni ha mostrato un comportamento decisamente migliorato. Non si tratta però di un'auto 100% da pista, quanto piuttosto un compromesso che, sulle parti più ondulate e veloci del tracciato tedesco, potrebbe essere ulteriormente affinato.

La spalla ribassatissima degli pneumatici riduce la capacità di assorbire asperità, mentre l’assetto elettronico non consente una regolazione fine di smorzamento e precarico.

Il risultato: un po' di sottosterzo in ingresso curva nelle curve veloci e sulle sezioni sconnesse del Ring. Piccoli compromessi, che però si evidenziano sul particolare fondo della pista tedesca e che invece potrebbero risultare ideali su tracciati più uniformi.

Conclusioni: la GTAm resta un gioiello, ma con qualche limite

La Giulia GTAm rimane una delle Alfa più belle mai costruite e un'interessante auto da collezione con capacità track day reali. Chi però cerca una vettura davvero specialistica per la guida in circuito puro farebbe meglio a investire in modifiche personalizzate.

Magari partendo da una Giulia Quadrifoglio standard, che nell'ultimo aggiornamento del 2023 ha anche abbandonato il differenziale a controllo elettronico per un più efficace autobloccante meccanico. Guarda qui sopra il video della nuova prova di Misha Charoudin.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/01/2026