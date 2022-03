Vai al pub "like a Boss" con lo sgabello a motore... V8! Il video

Un sgabello per Wile E. Coyote: in video il Boss Hoss Fly, un motore V8 con seggiolino e volante. Per andare a comandare al bar

Rapporto peso/potenza... millemila cavalli per chilo. Personalmente non ho mai visto altrove una simile sproporzione tra motore e veicolo. Penso non possa esistere niente di più estremo del Boss Hoss Fly, uno sgabello da bar con sotto un motore V8 perfettamente funzionante e... senza uno straccio di silenziatore. Guardate il video qui sotto.

I PREZZI Negli USA (e dove, sennò?) le corse con gli sgabelli a motore non sono una novità ed è ovvio che qualcuno abbia pensato a un'escalation. Per esempio la Mountain Boss Hoss di Friedens Pennsylvania, che vende i suoi ''V8 powered barstool'' interi o in kit. I prezzi partono da circa 8.000 euro per un kit base senza motore, per arrivare ai 13.500 euro circa di un modello completo, montato e funzionante.

Boss Hoss Fly, il motore è un V8 Chevrolet da 727 CV

QUANTO FA? I modelli della Boss Hoss, va detto, hanno prestazioni tutto sommato limitate: con una velocità massima di 40 km/h e una trasmissione automatica che sembra rendere la guida molto facile. Rimane una capacità di traino di circa 900 kg, che comunque è un dato impressionante e rende questi strani veicoli idonei per movimentare una piccola roulotte o il carrello di un'imbarcazione.

Boss Hoss Fly, il cuscino per sedersi è sopra il filtro dell'aria

TE LO FAI COME VUOI La parola chiave, però, è ''kit''. Accanto ai modelli pronti all'uso, l'azienda propone scatole di montaggio predisposte per ospitare sia i propulsori V8 ''small block'', cioè con basamento piccolo, sia i ''big block'' e non fa menzione di preparazioni o meno. Ed ecco che sotto il cuscino dello sgabello, fissato proprio sopra il filtro dell'aria, possiamo montare anche bestiacce indomabili.

Boss Hoss Fly, dettaglio del V8 Chevrolet

USATO ALL'ASTA Guardate lo Hoss Fly usato in vendita all'asta sul sito Mecum: è dotato di un motore Chevrolet V8 da 9,4 litri, che sviluppa una potenza di 727 cavalli e 680 Nm di coppia. Roba che Ferrari Portofino M scansati proprio! Un motore del genere farebbe già felice Dom Toretto, permettendo a una normale automobile di bruciare il quarto di miglio in 9 secondi o giù di lì. Pensate che cosa potrebbe combinare con appena uno sgabello e una pinta di birra da trasportare. Ancora non vi basta? Sul sito di Hoss Boss hanno venduto anche uno sgabello a razzo, a due posti, spinto da una turbina a kerosene. Gli manca solo la scritta ACME sulla fiancata. L'avrà comprato Wile E. Coyote?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2022