Differenza tra youtuber (tosto) e Marc Marquez? 90 cv in più...nel polso

C'è chi può e chi non può: io può. Se di nome fai Marc Marquez, non importa quale handicap la moto che cavalchi sconta nei confronti del rivale. Ti puoi permettere di sverniciarlo anche se sotto il tuo sedere pulsano 90 cv in meno, forse - chissà - anche di più. Circa 90 cv è proprio il gap che esiste tra la Honda CBR 600 RR guidata da Marc, un 4 cilindri da 115 cv, e la Kawasaki Ninja ZX10R di Johann Flammann, non lontana da una cifra di potenza quasi doppia (204 cv). Non gareggerà in MotoGP, il tedesco Johann, youtuber, istruttore, pilota amatoriale. Ma in sella ci sa stare, eccome. Il problema è che quel giorno, sul circuito d'Alcarràs, metteva fuori il naso anche un extraterrestre.

INCONTRI DEL TERZO TIPO Marquez scelse la scorsa settimana la pista iberica e una Honda CBR 600 RR della sua collezione per riprendere confidenza con la pista dopo l'incidente in Indonesia, e prepararsi per il weekend di Austin. L'onboard camera di Flammann lo segue come un'ombra, ed è uno show. Il video è emozionante, ben montato e soprattutto lascia sbalorditi la capacità di Marquez, la cui Honda sta alla Kawasaki come un peso welter sta a un peso massimo, di recuperare il terreno perso in rettilineo ad ogni benedetta curva. Abbreviare le distanze, ma anche invertire l'ordine con cui uscire dal punto di corda. A quanto pare, l'occhio è guarito e pure il polso è quello dei giorni migliori. In Texas, Marc avrebbe dato spettacolo, e così è stato. Flammann ce lo avrebbe detto prima di chiunque altro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2022