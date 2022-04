Video: al Sanremo, De Tommaso lo tocca piano... Il muro

Gli incidenti nei rally sono all'ordine del giorno, ma alcuni sono più spettacolari di altri. Come dimenticare il volo senza conseguenze di Adrien Fourmaux allo scorso Rallye di Monte Carlo? Se ve lo siete perso, guardate il video più in basso nella pagina. Ma l'ultimo a dare spettacolo è stato Damiano De Tommaso al Rallye di Sanremo dello scorso weekend, che nel corso di una speciale ha addirittura abbattuto un muretto. Guardate il filmato.

TERZO POSTO COL BOTTO L'incidente è avvenuto nel corso della prima prova speciale sulla SS 8 Semoigo del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. De Tommaso commette un errore e finisce contro il muretto, facendolo precipitare giù per la scarpata. La sua Skoda riporta qualche danno alla parte posteriore destra, ma non tale da pregiudicare la gara. De Tommaso chiude il Sanremo in terza posizione, mantenendo la seconda posizione in campionato. Tutto è bene quel che finisce bene, ma che botta!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/04/2022