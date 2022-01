Anomalya, la supercar che debutta al Festival di Sanremo 2022

Tra i primissimi appuntamenti del nuovo anno, storicamente, c’è il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che quest’anno si svolgerà dal 1 al 5 febbraio. Tra le tante iniziative che costellano la kermesse ligure, quest’anno ce n’è una davvero insolita: la presentazione, al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, della sportiva Anomalya, supercar progettata e costruita da Sly Garage.

Anomalya di Sly Garage: la presentazione della supercar a Sanremo 2022

UN PROGETTO NATO 30 ANNI FA La primissima idea per Anomalya è balenata nella mente di Sly Soldano ormai una trentina d’anni fa, ma è solo da quattro anni che la sua Sly Garage Factory di Capannori (vicino a Lucca) ci sta lavorando, ed è finalmente giunto il momento di vederla concretizzata.

UN NOME UN DESTINO L’auto si chiama Anomalya, e non è certo un caso: pur con tutta la tecnologia dei giorni nostri, la sportiva toscana si prefigge l’obiettivo di restituire un piacere di guida “puro”, elitario nel senso più esclusivo del termine. Una supercar “come quelle degli anni Novanta”, concepita per andare controcorrente: non è per tutti, non sfrutta elettronica e soluzioni meccaniche per poter essere guidata dai meno esperti, ma pretende un pilota capace di tenerne sotto controllo la potenza. #nofilter, si direbbe oggi.

Anomalya di Sly Garage: il posteriore

SPECIFICHE Sly Garage non ha ancora annunciato le specifiche tecniche della sua supercar, limitandosi ad alcuni dati: peso a secco di 1.080 kg, velocità massima di 270 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Curiosi di saperne di più? Anche noi!

Anomalya di Sly Garage: vista dall'alto

APPUNTAMENTO TRA I FIORI Anomalya sarà esposta all’ingresso del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana, nell’ambito degli eventi organizzati da organizzati da ShowEvent.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/01/2022