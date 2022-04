69° Rallye Sanremo: Breen e Basso i più rapidi nello shakedown

GRANDI NOMI Il 69° Rallye Sanremo è il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally CIAR 2022 e vede al via grandi nomi del panorama non solo nazionale, ma anche internazionale. Accanto ai protagonisti abituali della serie, da Andrea Crugnola a Giandomenico Basso per citarne un paio, si affiancano questo weekend quelli di Craig Breen e Mads Ostberg. L'irlandese, iscritto al campionato e quindi in corsa anche per i punti, sarà al via con una Ford Fiesta Rally2 e inseguirà il suo terzo successo dopo quelli del 2019 e del 2021. Il norvegese, invece, parteciperà con una Citroen C3 rally2 ma sarà ''trasparente'' ai fini del punteggio per il campionato. Nello shakedown disputato questa mattina, proprio Breen ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1:58.2, stessa prestazione realizzata da Basso. Il Rallye Sanremo scatterà ufficialmente alle 15 con la Power Stage ''Vigne di Bajardo''.

VEDI ANCHE

Elenco prove speciali 69° Rallye Sanremo

Venerdì 8 aprile

Ora Km 15:00 PS1 Vigne di Bajardo 2.27 17:24 PS2 Vignai 1 14.23 17:50 PS3 Bignone 1 10.51 20:09 PS4 Vignai 2 14.23 20:35 PS5 Bignone 2 10.51

Sabato 9 aprile

Ora Km 10:32 6 Passo Teglia 1 9.17 10:54 7 Langan 1 19.00 11:53 8 Semoigo 1 7.36 15:08 9 Passo Teglia 2 9.17 15:30 10 Langan 2 19.00 16:29 11 Semoigo 2 7.36