45° Rally del Ciocco: Andolfi è il più veloce nello shakedown

SI ACCENDONO I MOTORI La stagione 2022 del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) scatta oggi pomeriggio con le prime prove del 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Sono in totale 12 le PS da percorrere, di cui 3 nella giornata di oggi e 9 domani. Nello shakedown di stamattina, il miglior tempo è stato fatto segnare da Fabio Andolfi in 1:47.7, appena un decimo meglio di Rudy Michelini. La competizione vera e propria inizierà alle 15:29 con la P1 Sassorosso, valida anche come Power Stage.

Elenco prove speciali 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

Venerdì 4 marzo

Ora Km 15:29 PS 1 SASSOROSSO 2.39 17:54 PS 2 PUGLIANELLA 8.44 18:18 PS 3 CAREGGINE 1 19.80

Sabato 5 marzo

Ora Km 09:19 PS 4 IL CIOCCO 1 2.46 09:55 PS 5 MASSA-SASSOROSSO 1 7.17 10:34 PS 6 CAREGGINE 2 19.80 11:38 PS 7 RENAIO 1 14.32 12:15 PS 8 IL CIOCCO 2 2.46 13:57 PS 9 IL CIOCCO 3 2.46 14:42 PS 10 MASSA-SASSOROSSO 2 7.17 15:21 PS 11 CAREGGINE 3 19.80 16:25 PS 12 RENAIO 2 14.32