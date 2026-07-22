5 record che le auto cinesi hanno battuto nell'ultimo anno

Per oltre un secolo, il libro dei primati automobilistici è stato una sorta di club privato riservato a pochissimi costruttori storici. La velocità massima parlava francese con la Bugatti, i tempi sul giro si decidevano in Germania sul tracciato del Nürburgring, mentre i primati di efficienza e percorrenza venivano spartiti con precisione quasi svizzera tra Europa e Giappone.

Se però pensi che quest'equilibrio sia immutabile, ti basta dare un'occhiata a quello che è successo negli ultimi dodici mesi: quel monopolio è stato spazzato via da un'offensiva a tutto campo firmata dall'industria dell'auto cinese.

E non parliamo di Guinness World Records che si limitano a fare ''colore'', come il passaggio in drift tra i paletti più ravvicinati della Zeekr 7X, ma di quei record che più impattano sull'immaginario collettivo, portando vera gloria al marchio. Ecco i cinque primati ufficiali, certificati e cronometrati, che raccontano come siano cambiate le regole del gioco.

YangWang U9 Extreme: veloctà massima di 496,22 km/h

1. Velocità massima: il sorpasso sulla Bugatti

Per anni il punto di riferimento assoluto per le auto di serie è stata la Bugatti Chiron Super Sport 300+, capace di toccare i 490,48 km/h grazie al suo maestoso W16 quadri-turbo. Quel muro è caduto sul circuito tedesco di Papenburg per mano della Yangwang U9 Extreme, l'hypercar del gruppo BYD.

Spinta da quattro motori elettrici capaci di girare fino a 30.000 giri al minuto e supportata da una piattaforma a 1.200 Volt, la vettura guidata dal pilota Marc Basseng ha fatto registrare una velocità massima certificata di 496,22 km/h. È la prima volta nella storia che un'auto di produzione supera questa soglia affidandosi interamente a un pacco batterie anziché al carburante.

Xiaomi SU7 Ultra, il record al Nurburgring

2. Inferno Verde: la conquista del Nürburgring

Se la velocità in rettilineo ti sembra un esercizio di forza bruta, l'esame di maturità per ogni telaista resta la Nordschleife: 20,8 chilometri di saliscendi e curve cieche tra i boschi dell'Eifel. Nel mese di giugno, la Xiaomi SU7 Ultra — la berlina sportiva nata dal colosso della telefonia — ha fermato il cronometro a 7:04.957, staccando di vari secondi la Porsche Taycan Turbo GT.

La risposta di Stoccarda non ha intimorito i cinesi: poche settimane dopo, la stessa Yangwang U9 Extreme è tornata al Nürburgring fermando il tempo a 6:59.157, diventando la prima auto elettrica di serie a scendere sotto il muro dei sette minuti.

Quello della Xiaomi SU7 Ultra, è bene sottolinearlo, è il primato tra le auto elettriche, mentre il record assoluto al Nürburgring Nordschleife per le auto di produzione omologate per uso stradale appartiene alla Mercedes-AMG ONE ibrida, che ha fermato il cronometro in 6:29.090.

GAC Hyptec SSR

3. Controllo dinamico: il drift da 213 km/h

Mettere a terra migliaia di cavalli è complesso, ma gestire la trazione al limite dell'aderenza lo è ancora di più. La GAC Hyptec SSR ha deciso di dimostrarlo nell'ambito dei Guinness World Records, affrontando un tentativo di sbandata controllata a velocità autostradale.

Per omologare il primato, la vettura doveva mantenere un angolo di sterzo in controsterzo superiore ai 30 gradi per almeno 50 metri. Il pilota Ye Zhicheng ha traversato la supercar lungo il rettilineo facendole attraversare la cellula di rilevamento a 213,52 km/h. A differenza di altri record passati realizzati da prototipi spogliati di ogni componente di serie, qui parliamo di una vettura stradale targabile.

Geely Galaxy A7 EM

4. Autonomia record: 2.608 km senza soste

Archiviati i numeri da pista, il dato che probabilmente impatta di più sulla vita quotidiana è quello della percorrenza. Durante un test ufficiale supervisionato dai giudici del Guinness, la Geely Galaxy A7 EM (una berlina ibrida plug-in) ha percorso 2.608,36 km utilizzandone un solo pieno di benzina (60 litri) e una singola carica della batteria (19,1 kWh).

La prova non si è svolta in galleria del vento o su un anello d'alta velocità pianeggiante, ma su strade aperte tra salite di montagna e traffico cittadino. Il merito va a un motore termico da 1,5 accreditato di un rendimento del 47,26% di efficienza termica.

Il record della Geely vale tra le auto plug-in, mentre il punto di riferimento assoluto per le percorrenze estreme con un solo pieno resta il gasolio. Nel 2012, una Volkswagen Passat 2.0 TDI di serie guidata negli USA ha coperto ben 2.616,9 km con un singolo serbatoio (circa 70 litri).

Geely Galaxy TT

5. Efficienza estrema (con show di contorno)

L'ultimo tassello riguarda la gestione dell'energia. Equipaggiata con il nuovo modulo integrato ''16-in-1'' a 800 Volt, la berlina elettrica Geely Galaxy TT ha affrontato un test di consumo attorno al lago Qinghai, registrando un valore medio certificato di appena 8,22 kWh/100 km. In termini pratici, significa percorrere oltre 12 chilometri con un singolo kilowattora.

E per dimostrare che l'efficienza non esclude il divertimento, nella stessa giornata due esemplari della stessa auto hanno stabilito il record per il più lungo drift di coppia su fondo bagnato, viaggiando di traverso in sincronia per oltre 46 chilometri continui.

Cosa ci dicono questi numeri

Se analizzi la situazione a mente fredda, il messaggio è chiaro: questi risultati non arrivano da un singolo costruttore particolarmente fortunato, ma da marchi diversi tra loro (BYD, Xiaomi, GAC, Geely). Significa che l'intera filiera industriale d'oltreoceano ha raggiunto un livello di maturità tecnica omogeneo e non si accontenta più di sfidare il mercato mondiale solo sui prezzi, ma flette i muscoli per tentare di dimostrare una superiorità a tutto campo. Ci riuscirà?

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