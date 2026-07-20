Lotus Emeya, record sul giro a Sepang per una elettrica di serie: battuta una Tesla modificata

La Lotus Emeya ha completato un giro record sul circuito di Sepang, in Malesia. I 5,543 km del tracciato sono stati percorsi in 2:20.317. Più veloce di 7 secondi del record precedente stabilito con una Tesla Model 3 Performance modificata. Lotus rivendica il risultato come il giro più veloce mai reso pubblico per un'elettrica di serie. Un risultato, quindi, che racconta molto di cosa sono diventate le auto elettriche.

Un tempo ottenuto con l'auto di serie

L'auto utilizzata era una Emeya di serie. Non un prototipo né una versione modificata. È la variante più potente della gamma, oggi chiamata Emeya 900 dopo che Lotus ha abbandonato la vecchia denominazione (la stessa versione era nota come Emeya R). Una vettura con un propulsore da 905 CV e 985 Nm di coppia sulle quattro ruote, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Durante il giro record l'auto ha toccato una velocità massima di 248,8 km/h.

Questo non è il primo tentativo di Lotus a Sepang. Nel 2025 la casa automobilistica britannica aveva già stabilito il miglior tempo per un'auto a benzina di serie con l’Emira Turbo, fermando il cronometro a 2:27.932. La Emeya elettrica ha quindi battuto anche il record stabilito dall’Emira con motore a combustione.

Chong Yok Meng, Senior Director for Chassis and Vehicle Dynamics di Lotus, ha dichiarato che il circuito resta da sempre il banco di prova definitivo per il marchio, e che il record ottenuto a Sepang riflette l'impegno del team ingegneristico nel garantire non solo prestazioni, ma anche precisione e coinvolgimento nella guida. Il tentativo record è stato guidato da un ingegnere del reparto Vehicle Dynamics del gruppo Lotus, per assicurare che l'assetto della vettura seguisse gli stessi principi usati nello sviluppo globale dei modelli del marchio.

Lotus lega il risultato anche a una scelta di design che definisce “porosity”, ovvero il principio secondo cui l'aria non si limita a scorrere attorno alla carrozzeria, ma la attraversa letteralmente, passando sotto, sopra e attraverso la vettura. Un concetto nato con l'hypercar elettrica Evija, portato avanti sulla Emira e oggi centrale anche sulla Emeya, dove secondo Lotus ha contribuito direttamente alla stabilità che ha reso possibile il tempo record di Sepang.

FONTI: paultan.org - MotaAuto

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