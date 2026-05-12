Lotus conferma, in arrivo una nuova supercar ibrida con motore V8 per il 2028

Lotus ha svelato il suo nuovo piano industriale denominato Focus 2030 che punterà molto sulla strategia multi-energia dopo aver abbandonato il suo progetto di diventare un marchio solo elettrico entro il 2028. L'ibrido rivestirà un ruolo molto importante nella nuova strategia della casa automobilistica che intende aumentare le vendite di veicoli ibridi Plug-in fino al 60% del totale ''nel breve termine''. Il primo modello a disporre della tecnologia X-Hybrid è il SUV Eletre X già in vendita in Cina. In Europa arriverà invece nel corso del quarto trimestre del 2026.

Ma la novità più importante è l'annuncio che nel 2028 arriverà una nuova supercar che disporrà di un motore V8 ibrido.

Oltre 1.000 CV

Per il momento sappiamo che il nome interno è Type 135. In precedenza, questo nome era stato assegnato a un modello elettrico destinato a sostituire la Emira, poi cancellato. La supercar potrà contare su oltre 1.000 CV e sarà prodotta in Europa. Maggiori informazioni, è la promessa di Lotus, arriveranno nel corso dell'anno. Lotus non ha confermato quale motore V8 verrà utilizzato per la sua nuova supercar ma pare che sarà ibrido e non ibrido Plug-in per risparmiare sul peso. I powertrina Plug-in possono offrire potenze maggiori ma a causa dell'integrazione della componente elettrica, comportano un aumento del peso che va contro la filosofia di Lotus di offrire sportive leggere.

Un progetto sulla carta sicuramente interessante di cui speriamo di ricevere presto maggiori informazioni per saperne di più.

Lotus Emira Turbo SE, vista laterale

In arrivo un aggiornamento per la Emira

Le novità non sono finite. Infatti, Lotus ha fatto sapere che nelle prossime settimane presenterà un aggiornamento della Emira con motore a combustione interna che la renderà ''la Emira più potente e leggera mai costruita''. Non rimane quindi che attendere novità anche sulle novità destinate a questa sportiva.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026