Lotus Eletre X, l'hypersuv Plug-in debutta in Italia: prezzi, autonomia e caratteristiche

Lotus Eletre la conosciamo bene ed è un SUV elettrico, anzi un hypersuv date le sue prestazioni elevatissime. Adesso, in Europa e quindi anche in Italia arriva ufficialmente la nuova Eletre X, cioè la versione ibrida Plug-in che in Cina da tempo è in vendita con il nome ''For Me''. Di questo modello abbiamo già scritto in passato ma adesso sono arrivati gli ultimi dettagli perché con il via ufficiale alla commercializzazione, possiamo scoprire anche il prezzo.

Lotus Eletre X

Lotus Eletre X, tanta potenza per divertirsi senza temere l'autonomia

Eletre X poggia su di una piattaforma dotata di un'architettura a 900 V. Il cuore pulsante è un powertrain ibrido Plug-in che vede abbinato un motore 4 cilindri di 2 litri di cilindrata a 2 unità elettriche. Si potranno scegliere due livelli di potenza. Per la Eletre X H550 a disposizione ci sono 550 CV, quanto basta per raggiungere i 210 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. C'è poi la top di gamma Eletre X H1000 che offre ben 952 CV. In questo caso la velocità massima sale a 230 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h sono necessari appena 3,3 secondi.

Lotus Eletre X

In tutti i casi, ad alimentare il tutto c'è una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 70 kWh che permette un'autonomia in elettrico di 350 km. Grazie al serbatoio della benzina da 52 litri, l'autonomia combinata supera i 1.200 km WLTP. Grazie all'architettura a 900 V, si può ricaricare ad altissima potenza. Lotus parla di fino a 436 kW in corrente continua. Per passare dal 20% all'80% della carica bastano appena 9 minuti. Insomma, potenza sufficiente per divertirsi, senza temere l'autonomia.

Per il resto, è la Eletre che già conosciamo. A seconda della versione, potremo disporre del controllo antirollio attivo, di sospensioni pneumatiche a doppia camera, oltre ad ammortizzatori adattivi a doppia valvola in grado di reagire in soli 2 millisecondi alle variazioni delle condizioni stradali e del carico. L'impianto frenante è della Brembo. Eletre X H550 adotta cerchi da 20 pollici, mentre la versione più performante dell'hypersuv da 21 pollici.

Lotus Eletre X

Prezzo

Quanto costa in Italia la nuova Lotus Eletre X? Eletre X H550 da 99.990 euro mentre Eletre X H1000 da 123.990 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026