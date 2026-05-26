Lotus alza l’asticella con la Emira 420 Sport: più leggera e più potente

Lotus aveva promesso che sarebbe arrivata una novità importante per la Emira. Promessa mantenuta perché ha fatto il suo debutto la nuova Emira 420 Sport che viene descritta come la ''Emira più potente, leggera e aerodinamicamente performante mai realizzata''. Va a collocarsi al vertice della gamma di questa sportiva ed è pensata per offrire prestazioni ancora più elevate sia su strada e sia su pista. Basata sulla Emira Turbo, adotta un motore 4 cilindri turbo di derivazione AMG. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire la nuova Emira 420 Sport che sarà disponibile a partire dalla prossima estate.

Lotus Emira 420 Sport

Più leggera e potente

Il cuore pulsante, come accennato in precedenza, è un 4 cilindri turbo di 2 litri la cui potenza è stata portata per questo modello a 420 CV. A titolo di confronto, la Emira Turbo SE dispone di 406 CV, mentre la Emira Turbo 365 CV. La coppia è invece di 500 Nm. Il tutto è abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. Grazie all'aumento della potenza, la sportiva è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 300 km/h. Con il pacchetto Lightweight Handling Pack, la Emira 420 Sport è 25 kg più leggera della Emira Turbo e genera 25 kg di deportanza aggiuntiva. Una serie di modifiche aerodinamiche vanno inoltre a migliorare il raffreddamento e le prestazioni in pista senza aumentare la resistenza aerodinamica.

Quali sono le novità di aerodinamica? Un nuovo splitter anteriore, prese d'aria anteriori riviste, minigonne laterali estese, prese d'aria più grandi, uno spoiler a labbro e un cofano posteriore con feritoie. Queste modifiche si traducono in un aumento del flusso d'aria verso i radiatori esterni del 15%, verso il radiatore centrale del 14% e un miglioramento del raffreddamento dei freni del 10%. In tal modo è possibile disporre di prestazioni più costanti anche durante l'uso della sportiva in pista.

Lotus Emira 420 Sport

Ritocchi all'assetto

Le novità della nuova Emira 420 Sport riguardano anche il setup dell'assetto per migliorare la dinamica di guida. Per esempio, l'altezza da terra è stata ridotta di 5mm. Inoltre, è stata rivista la taratura delle sospensioni e sono stati utilizzati pneumatici ad alte prestazioni. All'interno, l'abitacolo propone sedili regolabili in 12 posizioni, un layout incentrato sul guidatore e comandi intuitivi. Rispetto alla Emira che conosciamo, ci sono nuove palette del cambio in fibra di carbonio che offrono maggiore reattività.

I clienti possono ora scegliere tra nove design e finiture per i cerchi, tra cui i nuovi cerchi in lega forgiati da 20 pollici a 15 razze con finitura grigio scuro satinato. La sportiva si potrà scegliere in 16 colorazioni differenti. Sono disponibili due nuovi pacchetti opzionali per l'abitacolo della Emira 420 Sport: il Carbon Fibre Pack e l'Hand Painted Pack.

Prezzo

La nuova Lotus Emira 420 Sport è proposta in Europa a partire da 129.900 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026