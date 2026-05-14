Addio motori AMG e Toyota: la Lotus Emira avrà il nuovo V6 ibrido Horse

Il nuovo motore V6 sarà molto leggero ed è realizzato da Horse, joint venture tra Geely e Renault

Lotus ha presentato da poco il nuovo piano Focus 2030. Come abbiamo scritto pochi giorni fa, c'è stato un importante cambiamento con la casa automobilistica che ha intenzione di dare maggiore peso all'ibrido. Inoltre, Lotus ha fatto sapere che nel 2028 introdurrà una nuova supercar dotata di una motorizzazione V8 ibrida. Ha poi confermato che sono in arrivo novità per la Emira. E parlando proprio di questa sportiva, i colleghi di Autocar hanno fornito alcune anticipazioni molto interessanti che fanno capire che per la Emira ci saranno novità tecniche molto importanti.

Addio AMG e Toyota, arriva un nuovo V6 ibrido

Parlando con i colleghi inglesi, il CEO Lotus, Feng Qingfeng, ha fatto sapere che in futuro la sportiva abbandonerà le motorizzazioni di derivazione AMG (4 cilindri) e Toyota (V6). Al loro posto, arriverà un nuovo V6 turbo di 3 litri ibrido realizzato da Horse. In futuro, questa sarà l'unica motorizzazione che sarà disponibile sulla Emira.

Lotus ha prolungato la vita dell'Emira dopo aver stabilito che non esisteva un mercato per la sua sostituta elettrica, originariamente da sviluppare in collaborazione con Alpine. La casa automobilistica ha deciso di concentrarsi sul motore a sei cilindri in parte a causa delle richieste da parte del mercato americano. Tuttavia, il motore V6 di derivazione Toyota doveva essere sostituito perché non avrebbe rispettato le imminenti modifiche alle normative dell'Unione Europea sulle emissioni. Ed è qui che entra in gioco la nuova unità sviluppata da Horse, una società della galassia di Geely nata come joint venture con Renault.

Il rinnovo della gamma Emira è comunque una buona notizia per lo storico stabilimento Lotus di Hethel, vicino a Norwich, che dal 2028 produrrà anche la supercar V8.

Lotus Emira Turbo SE, vista 3/4 posteriore

Il nuovo V6 ibrido di Horse

Questo nuovo motore aveva fatto il suo debutto al Salone di Pechino. Il V6 è particolarmente leggero e pesa infatti solo 160 kg. Può erogare una potenza compresa tra 350 e 400 kW (476 - 544 CV) e una coppia tra 600 e 700 Nm, con un regime massimo di 8.000 giri/min. Tale unità è poi abbinata al cambio automatico 4LDHT, specifico per modelli ibridi, e a due motori elettrici in una configurazione P1 + P3. Il motore P1, utilizzato per caricare la batteria del veicolo, può erogare una potenza compresa tra 250 e 300 kW (340 - 408 CV), mentre il motore P3, utilizzato per la trazione, è in grado di erogare una potenza compresa tra 350 e 450 kW (476 - 612 CV).

V6 ibrido Horse

Ovviamente, per le precise specifiche tecniche del powertrain destinato alla Emira bisognerà attendere la presentazione ufficiale ma la casa automobilistica aveva già fatto sapere che è in arrivo la Emira più potente e leggera mai costruita. Viste le premesse, le novità potrebbero essere molto interessanti. Speriamo di saperne presto di più.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026