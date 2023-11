Lotus Flash Charge: con le colonnine a 450 kW caricare la supercar EV è un attimo

Che il più grande limite delle automobili elettriche sia il tempo richiesto per ricaricarle, è cosa nota. Tanto più la diffusione delle stesse aumenterà, quanto più sarà richiesta l'installazione di colonnine di nuova generazione che sappiano soddisfare le esigenze di un pubblico che sembra andare ampliandosi. Tesla (qui in anteprima la nuova Model 3) è stata la prima a capirlo e ora molti altri inseguono e si preparano a costruire un proprio ecosistema di ricarica. Lotus ha presentato la sua soluzione con un caricatore DC ultra-veloce da 450 kW, in grado di sostenere una ricarica simultanea di quattro veicoli. Secondo un sondaggio condotto dall'Energy Policy Institute, quasi l'80% del pubblico identifica la mancanza di infrastrutture di ricarica come un ostacolo principale all'acquisto di un EV. L'obiettivo di Lotus è quindi quello di proporsi non solo come costruttore di veicoli elettrici ma anche come fornitore di servizi ad essi legati, tra cui appunto la ricarica.

La potenza massima di erogazione è di 450 kW

142 KM DI AUTONOMIA IN 5 MINUTI Il caricatore DC All-in-One è raffreddato a liquido, ciò permette una ricarica ultra-veloce fino a 450 kW. Ad esempio, utilizzandolo con il modello Lotus Eletre R (che ha 918 CV), è possibile aggiungere fino a 142 km di autonomia con soli 5 minuti di ricarica, rendendolo uno dei caricabatterie più performanti sul mercato. Il quadro elettrico con raffreddamento a liquido è modulare e adatto a spazi che richiedono una grande quantità di energia, come le aree di sosta dell'autostrada. Con una potenza massima di 600 Ampere, questa proposta è progettata per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti di veicoli elettrici, offrendo una soluzione comoda sia per una breve ricarica sia per una ricarica veloce mentre si è impegnati in lunghi tragitti.

VEDI ANCHE

Si possono ricaricare fino a 4 veicoli in contemporanea

DAL 2024 IN EUROPA I sistemi di ricarica veloce di Lotus sono già operativi in Cina (ricordiamo che Lotus è di proprietà Geely) e si prevede che saranno disponibili nella maggior parte dei paesi europei e nel Medio Oriente nel secondo trimestre del 2024. Il lancio delle soluzioni di ricarica fa parte della strategia Vision80 annunciata da Lotus nel 2018, con l'obiettivo di trasformarsi in un marchio completamente elettrico entro il 2028. Lotus ha già a listino il suo primo SUV elettrico: Eletre. Inoltre, l'hyper-GT Emeya, presentata all'inizio di settembre 2023, conferma le ambizioni su più fronti. Entrambi i veicoli integrano hardware, software e capacità cloud per sviluppare una pila completa di tecnologie di guida intelligenti. Con una richiesta di oltre 19.000 veicoli tra Emira ed Eletre, Lotus ha incrementato la produzione nel corso di quest'anno, prevedendo un 2023 record che supererà tutti gli anni precedenti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 28/11/2023