È rottura definitiva tra la Haas ed Esteban Ocon: nel GP Brasile debutta Rafael Camara

La separazione tra Esteban Ocon e il team Haas F1 è diventata ufficiale e definitiva. La scuderia ha confermato che il pilota francese non correrà più per la squadra nel prosieguo del Campionato Mondiale di Formula 1 2026, trasformando l'assenza forzata di Città del Messico nell'atto finale di un rapporto interrotto con anticipo rispetto ai piani originali.

Debutto nel GP di casa per Rafael Camara

A prendere il volante della macchina americana a partire dal prossimo GP di San Paolo del Brasile, in programma dal 6 all'8 novembre all'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, sarà il ventunenne brasiliano Rafael Camara, che affiancherà Oliver Bearman per la ventesima prova della stagione. Attuale leader del campionato di Formula 2 e già annunciato nei mesi scorsi come titolare della Haas per il Mondiale 2027, Camara avrà l'opportunità di effettuare il proprio esordio assoluto nella massima serie proprio di fronte al pubblico di casa.

Non è però scontato che il giovane di scuola Ferrari, che succede a Ryo Hirakawa sul sedile della seconda Haas concluderà il campionato, visto che essendo leader in F2 non è da escludere che il team gli conceda la possibilità di lottare per la vittoria del titolo nelle tappe di Qatar e Abu Dhabi (ammesso che si svolgano e che non vengano cancellate a causa della guerra nel Golfo Persico).

Parla il team principal Ayao Komatsu

“Abbiamo comunicato a Esteban Ocon - spiega il team principal della Haas, l'ingegnere giapponese Ayao Komatsu - che non tornerà a ricoprire un posto da pilota titolare con il team Haas F1 in questa stagione. Decisioni del genere non vengono mai prese alla leggera, come è avvenuto a Città del Messico ma, allora come ora, riteniamo che questa scelta sia decisamente nell’interesse della squadra per il futuro. Le conversazioni che si sono svolte tra il team ed Esteban rimangono una questione interna e continueremo a rispettare la natura riservata di quanto avviene a porte chiuse. Guardando al futuro, abbiamo scelto Rafael Camara per affiancare Ollie Bearman al Gran Premio di San Paolo. Dopo l’ottima prestazione dimostrata nei test TPC di agosto, conosciamo bene le capacità di Rafa e non vediamo l’ora di accoglierlo in squadra questo fine settimana e di lavorare con lui in occasione del suo debutto in Formula 1 alla guida della VF-26 in Brasile”.

Chi è il giovane talento di casa Ferrari Driver Academy

Pilota della Ferrari Driver Academy fin dal 2021, il giovane verdeoro ha avuto il suo primo contatto in pista con la scuderia americana lo scorso agosto nell'ambito dei test TPC (Testing of Previous Car), completando una sessione di prove al volante della VF-25 sul tracciato portoghese di Portimao. Quell'esperienza ha posto le basi per l'avvicendamento odierno, accelerando l'ingresso del brasiliano nella griglia della Formula 1.

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