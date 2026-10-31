F1 Città del Messico, FP3: Norris batte Antonelli di un millesimo, Leclerc 3°

Il fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez si accende in vista delle qualifiche con un finale a sorpresa nell'ultima sessione di prove libere. Lando Norris ha infatti fatto registrare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di test del GP di Città del Messico 2026, fermando il cronometro sull'1:17.600.

Il campione del mondo in carica è riuscito a beffare per un solo millesimo il leader della classifica Andrea Kimi Antonelli, confermando la competitività della McLaren in un turno parzialmente condizionato dalle consuete difficoltà nel portare le gomme a mescola morbida nella finestra ideale.

Ferrari: Leclerc 3° dopo il dominio del venerdì, Hamilton 6°

Dopo aver dettato il passo nel corso delle prime due sessioni del venerdì, Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza posizione, accusando un ritardo di 117 millesimi dal vertice. Turno più complesso per l'altra guida della Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. Il britannico, dopo essere rimasto a lungo nelle posizioni di testa nella fase iniziale trascorsa con gomme medie, non è riuscito a massimizzare la prestazione con le coperture Soft negli ultimi minuti, chiudendo sesto a quasi mezzo secondo e inserendosi alle spalle di Oscar Piastri, quarto, e di Max Verstappen, quinto con la Red Bull.

La top-10 e il debutto di Ryo Hirakawa

La graduatoria delle prime dieci posizioni si completa con il settimo tempo di George Russell, che ha preceduto di appena due millesimi l'altra Red Bull di Isack Hadjar, mentre le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno occupato l'ottava e la decima piazza.

La sessione ha registrato inoltre diversi problemi per alcuni piloti: Gabriel Bortoleto e il beniamino di casa Sergio Perez hanno percorso rispettivamente solo due e un giro prima di fermarsi ai box. Sulla Haas, il debuttante a sorpresa Ryo Hirakawa - chiamato a sostituire Esteban Ocon per questo weekend - ha invece chiuso diciannovesimo, staccato di quasi sei decimi dal compagno di squadra Oliver Bearman.

Il programma del GP a Città del Messico: alle 22.00 le qualifiche

Il programma del GP di Città del Messico 2026 di F1 prosegue con le qualifiche numero 19 della stagione: l'appuntamento in Italia è per le 22.00 per il semaforo verde delle prove ufficiali che stabiliranno l'ordine di partenza della gara di domenica sera.

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