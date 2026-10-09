F1, Pirelli verso la tripletta americana: le gomme per USA, Messico e Brasile

La stagione della Formula 1 si avvia verso la fase cruciale del campionato con la complessa tripla trasferta nel continente americano. In vista delle tre gare ravvicinate ad Austin, Città del Messico e San Paolo, la Pirelli ha ufficializzato le mescole di pneumatici messe a disposizione delle scuderie per affrontare i differenti layout e fondi stradali del circuito statunitense e dei due tracciati latinoamericani.

Una selezione caratterizzata da scelte mirate a incrementare le opzioni strategiche in pista, correggendo il tiro rispetto alle dinamiche riscontrate nella passata stagione.

Austin conserva il pacchetto intermedio

Per il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin (23-25 ottobre), il fornitore unico di gomme per la Formula 1 ha confermato l'adozione del tris intermedio: i piloti avranno dunque la C2 come mescola Hard (a banda bianca), la C3 come Medium (banda gialla) e la C4 come Soft (banda rossa).

Nel 2025, la Pirelli aveva provato ad introdurre la gomma C1 come Hard per forzare l'utilizzo della mescola più dura; tuttavia, i team avevano quasi del tutto snobbato la specifica bianca, preferendo strategie basate sull'impiego esteso di Medium e Soft.

Opzione soft per il Messico

Identica filosofia per il GP di Città del Messico (30 ottobre - 1 novembre) sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez: sarà infatti a disposizione il tris più morbido dell'intera gamma, con le C3 Hard, le C4 Medium e le C5 Soft. In passato l'adozione della C2 come Hard si era rivelata poco attrattiva sul piano tattico per via della scarsa abrasività dell'asfalto messicano e quindi del poco degrado gomme.

A San Paolo con il tris più morbido

La novità di maggior rilievo riguarda l'appuntamento sul tracciato di Interlagos per il GP di San Paolo del Brasile (6-8 novembre). Per la gara paulista, la Pirelli ha deciso di scendere di uno step nell'intera gamma rispetto al 2025, selezionando anch'essa la tripletta più soffice in assoluto: i piloti avranno dunque a disposizione le C3 (Hard), le C4 (Medium) e le C5 (Soft).

Nello scorso campionato, le squadre avevano affrontato la gara con strategie a due soste basate quasi esclusivamente sui compound Medium e Soft, abbandonando la mescola dura per lo scarso rendimento cronometrico. La scelta della azienda milanese di portare le tre mescole più morbide ha invece l'obiettivo esplicito di differenziare i piani gara dei muretti box, spingendo verso scenari tattici nei quali tutte e tre le tipologie di mescola possano trovare reale impiego in gara.

VEDI ANCHE

Tags