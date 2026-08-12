Pirelli porta il suo know-how su Luna Rossa per l'America's Cup

Pirelli firmerà gli ''pneumatici'' di Luna Rossa. Infatti, il logo dell'azienda sarà presente anche sui foil e sul timone delle imbarcazioni AC40 e AC75. Inoltre, per quanto concerne le appendici che consentono il controllo dell'imbarcazione, Pirelli ha contribuito con la propria competenza tecnologica al team di sviluppo di Luna Rossa, condividendo il proprio know-how sui materiali innovativi. L'azienda amplia così la propria presenza sulle imbarcazioni di Luna Rossa in vista della 38ª America's Cup.

Il contributo tecnologico di Pirelli a Luna Rossa

Il lavoro di Pirelli si è concentrato sulle appendici idrodinamiche che generano la portanza necessaria a sollevare lo scafo sopra l'acqua, consentendo all'imbarcazione di raggiungere le elevate velocità caratteristiche di questo tipo di natante.

Pirelli ha messo a disposizione le sue competenze per ottimizzare le prestazioni idrodinamiche delle appendici dell'imbarcazione, contribuendo a migliorarne il comportamento nelle fasi di navigazione più impegnative. In particolare, l'azienda si è focalizzato nello sviluppo di materiali innovativi, lo stesso settore alla base di soluzioni come PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), la tecnologia progettata per ridurre il rumore di rotolamento generato all'interno della cavità del pneumatico.

Pirelli sta quindi riversando l'esperienza maturata nel settore automobilistico in altre applicazioni come quella in fase di sviluppo con Luna Rossa. La nuova livrea, caratterizzata da foil e timone con il marchio Pirelli, sarà visibile da settembre sull'AC40, il monoscafo foiling di 40 piedi utilizzato per gli allenamenti e le regate preliminari, e da novembre sull'AC75, lo yacht di 75 piedi con cui Luna Rossa gareggerà nella 38ª America's Cup.

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