Test Pirelli al Red Bull Ring: in pista anche le nuove 850cc del 2027

Il Red Bull Ring ha ospitato lunedì il secondo e ultimo test stagionale Pirelli dedicato ai piloti MotoGP prima della sessione di fine anno a Valencia, in programma a dicembre con l'intera griglia 2027. Diciotto piloti sono scesi in pista in condizioni stabili e soleggiate, con temperature dell'asfalto comprese tra 19 e 38 °C. Pirelli ha messo a disposizione mescole slick morbide, medie e dure sia all'anteriore sia al posteriore, lasciando ai team la possibilità di definire i propri programmi di lavoro. In pista sono state utilizzate sia le nuove moto da 850cc che alcune attuali 1000cc opportunamente adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027.

Il costruttore italiano, che dal prossimo anno sostituirà Michelin come fornitore unico della MotoGP, ha raccolto dati e riscontri tecnici in collaborazione con Costruttori, squadre e piloti per proseguire lo sviluppo della gamma destinata al campionato 2027.

Moreira il più veloce con la Honda

Il test si è svolto a porte chiuse e senza cronometraggio ufficiale. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, però, il miglior riferimento della giornata è stato quello di Diogo Moreira, che con la nuova Honda RC214V da 850cc e una gomma posteriore morbida avrebbe fermato il cronometro sull'1'28''4. Un tempo particolarmente significativo se confrontato con i riferimenti della gara disputata domenica sullo stesso circuito: Moreira aveva ottenuto il proprio miglior giro in 1'30''067, mentre il miglior crono assoluto del GP Austria era stato l'1'29''533 realizzato da Pedro Acosta.

MotoGP: Diogo Moreira

Proprio il pilota KTM, destinato a passare in Ducati nel 2027, ha realizzato il secondo miglior riferimento del test in 1'28''8 e sempre con la mescola posteriore morbida di Pirelli. Terzo tempo per Johann Zarco, anch'egli su Honda e con pneumatico morbido, con un crono già sotto l'1'29''. A circa un decimo si è invece fermato Marco Bezzecchi con l'Aprilia, utilizzando in questo caso la mescola dura. I tempi non sono però ufficiali e non è stato reso noto quali piloti abbiano utilizzato le moto 850cc e quali le attuali 1000cc adattate.

Una griglia di prova già proiettata al 2027

Tra i piloti presenti c'erano diversi protagonisti che avevano già partecipato al precedente test Pirelli di giugno in Repubblica Ceca, tra cui Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Assenti invece Luca Marini e Joan Mir (quest'ultimo out per infortunio nei prossimi due gran premi), sostituiti dai piloti LCR Johann Zarco e Moreira, entrambi destinati a correre per Honda nel 2027. Hanno inoltre debuttato nei test Pirelli Jack Miller, Brad Binder e Franco Morbidelli, quest'ultimo destinato a lasciare la MotoGP per il Mondiale Superbike al termine della stagione.

Presenti anche alcuni piloti della Moto2 e futuri rookie della MotoGP, come Senna Agius e Izan Guevara. Nicolò Bulega, indicato tra i protagonisti dei precedenti test privati Ducati, ha invece rinunciato alla trasferta per concentrarsi sul finale del Mondiale Superbike. L'assenza di Bulega ha favorito la presenza di Morbidelli, che prenderà il suo posto nel team Aruba.it Ducati nel 2027. Al gruppo dei collaudatori si sono aggiunti Takaaki Nakagami, Pol Espargaro, Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez.

Pirelli: “Riscontri positivi su grip e stabilità”

Il test ha permesso a Pirelli di raccogliere ulteriori indicazioni sulle caratteristiche delle gomme che saranno utilizzate dalla MotoGP dal prossimo anno: “Quello al Red Bull Ring rappresenta un altro passo avanti nello sviluppo della gamma Pirelli per il Campionato del Mondo MotoGP 2027, quando estenderemo alla classe regina il ruolo di fornitore unico che già ricopriamo con successo in Moto2 e Moto3”, ha dichiarato Giorgio Barbier, direttore di Pirelli Motorcycle Racing.

Pirelli MotoGP 2027

Il responsabile di Pirelli ha sottolineato anche il contributo dei piloti presenti, compresi i rookie, che hanno potuto provare le diverse soluzioni slick sia sulle nuove 850cc sia sulle 1000cc adattate: “I riscontri raccolti sono stati complessivamente positivi e confermano il buon livello di prestazioni delle soluzioni testate, in particolare per quanto riguarda grip e stabilità”, ha aggiunto Barbier.

Il lavoro di sviluppo proseguirà con ulteriori test privati affidati ai collaudatori. Il prossimo appuntamento con i piloti titolari sarà invece il test ufficiale di Valencia di martedì 1 dicembre, due giorni dopo il finale di stagione, quando per la prima volta sarà presente l'intera griglia MotoGP 2027 e saranno disponibili anche i tempi ufficiali.

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