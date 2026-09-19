MotoGP Austria 2026. Martin rimonta e vince una Sprint folle, Acosta spreca. Podio Bez

Martin rimonta e vince la Sprint dopo la caduta di Acosta. Marquez chiude secondo, Bezzecchi terzo e Bagnaia conferma i progressi

Jorge Martin si prende una Sprint spettacolare al Red Bull Ring, ma per riuscirci deve prima rimontare e poi approfittare del clamoroso errore di Pedro Acosta. Partito dalla pole, lo spagnolo dell’Aprilia va largo alla prima curva e poco dopo viene costretto nuovamente fuori traiettoria da Marc Marquez alla chicane 2A-2B, precipitando fino al settimo posto. Davanti, intanto, Marquez perde subito il comando andando lungo alla curva 3 e spalanca la porta ad Acosta, che prende la testa e comincia ad allungare. Martin però non si disunisce: recupera rapidamente terreno, al settimo giro supera Marco Bezzecchi per il terzo posto e una tornata più tardi attacca Marquez alla curva 1, salendo secondo. Quando la vittoria sembra ormai nelle mani di Acosta, a tre giri dalla bandiera a scacchi il pilota KTM arriva lungo alla chicane e cade, lasciando via libera a Martin, che conquista così la quarta Sprint della stagione e la ventesima della carriera.

MAJOR BLUNDER BY ACOSTA! 💥💥💥



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Martin torna leader, Bezzecchi ritrova il podio

Martin taglia il traguardo con 1”026 su Marc Marquez e torna così da solo al comando del Mondiale, con 3 punti di vantaggio sul campione in carica. Terzo a 1”675 c’è Marco Bezzecchi, che dopo il ritiro di Misano ritrova subito il podio e rimane a 38 lunghezze dal compagno di squadra. Alle sue spalle completa un sabato molto positivo per l’Aprilia Ai Ogura: il giapponese, rientrato appena una ventina di giorni dopo l’operazione al pollice sinistro, supera nel finale Alex Marquez e porta la Trackhouse al quarto posto. Lo spagnolo della Gresini deve così accontentarsi della quinta piazza, mentre per KTM resta soprattutto il rimpianto per una vittoria che Acosta sembrava avere ormai saldamente in pugno sulla pista di casa della Casa austriaca.

Bagnaia cresce, Morbidelli finisce a terra

Alle spalle dei primi cinque arrivano altri segnali incoraggianti da Francesco Bagnaia, che dopo la miglior qualifica disputata dalla pausa estiva chiude sesto, a 5”142 da Martin e poco più di quattro secondi dal compagno Marquez. Il piemontese è tra i pochi ad aver scelto la gomma media posteriore anziché la soft e raccoglie quattro punti. Johann Zarco porta la Honda al settimo posto davanti a Fermin Aldeguer e Brad Binder, che salva almeno un punto per KTM dopo la caduta di Acosta. Fuori dalla zona punti Fabio Di Giannantonio, decimo, seguito da Enea Bastianini e Fabio Quartararo, mentre Luca Marini è tredicesimo. Più indietro Pol Espargaro, Takaaki Nakagami, Diogo Moreira, Toprak Razgatlioglu, Alex Rins, Raul Fernandez e Jack Miller. Gara finita anzitempo anche per Franco Morbidelli, caduto nel finale nello stesso tratto di pista che poco prima aveva tradito Acosta.

Risultati Sprint MotoGP Austria 2026

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