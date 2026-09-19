MotoGP Austria 2026. Martin rimonta e vince una Sprint folle, Acosta spreca. Podio Bez

Jorge Martin si prende una Sprint spettacolare al Red Bull Ring, ma per riuscirci deve prima rimontare e poi approfittare del clamoroso errore di Pedro Acosta. Partito dalla pole, lo spagnolo dell’Aprilia va largo alla prima curva e poco dopo viene costretto nuovamente fuori traiettoria da Marc Marquez alla chicane 2A-2B, precipitando fino al settimo posto. Davanti, intanto, Marquez perde subito il comando andando lungo alla curva 3 e spalanca la porta ad Acosta, che prende la testa e comincia ad allungare. Martin però non si disunisce: recupera rapidamente terreno, al settimo giro supera Marco Bezzecchi per il terzo posto e una tornata più tardi attacca Marquez alla curva 1, salendo secondo. Quando la vittoria sembra ormai nelle mani di Acosta, a tre giri dalla bandiera a scacchi il pilota KTM arriva lungo alla chicane e cade, lasciando via libera a Martin, che conquista così la quarta Sprint della stagione e la ventesima della carriera.
MAJOR BLUNDER BY ACOSTA! 💥💥💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026
The 37 crashes out of the lead 🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/TeUoCIAJ52
Martin torna leader, Bezzecchi ritrova il podio
Martin taglia il traguardo con 1”026 su Marc Marquez e torna così da solo al comando del Mondiale, con 3 punti di vantaggio sul campione in carica. Terzo a 1”675 c’è Marco Bezzecchi, che dopo il ritiro di Misano ritrova subito il podio e rimane a 38 lunghezze dal compagno di squadra. Alle sue spalle completa un sabato molto positivo per l’Aprilia Ai Ogura: il giapponese, rientrato appena una ventina di giorni dopo l’operazione al pollice sinistro, supera nel finale Alex Marquez e porta la Trackhouse al quarto posto. Lo spagnolo della Gresini deve così accontentarsi della quinta piazza, mentre per KTM resta soprattutto il rimpianto per una vittoria che Acosta sembrava avere ormai saldamente in pugno sulla pista di casa della Casa austriaca.
IT'S ALL HAPPENING RIGHT NOW! 🤯@88jorgemartin plummets down, @marcmarquez93 goes wide and @37_pedroacosta leads! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/PjdIEaFSa6— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026
Bagnaia cresce, Morbidelli finisce a terra
Alle spalle dei primi cinque arrivano altri segnali incoraggianti da Francesco Bagnaia, che dopo la miglior qualifica disputata dalla pausa estiva chiude sesto, a 5”142 da Martin e poco più di quattro secondi dal compagno Marquez. Il piemontese è tra i pochi ad aver scelto la gomma media posteriore anziché la soft e raccoglie quattro punti. Johann Zarco porta la Honda al settimo posto davanti a Fermin Aldeguer e Brad Binder, che salva almeno un punto per KTM dopo la caduta di Acosta. Fuori dalla zona punti Fabio Di Giannantonio, decimo, seguito da Enea Bastianini e Fabio Quartararo, mentre Luca Marini è tredicesimo. Più indietro Pol Espargaro, Takaaki Nakagami, Diogo Moreira, Toprak Razgatlioglu, Alex Rins, Raul Fernandez e Jack Miller. Gara finita anzitempo anche per Franco Morbidelli, caduto nel finale nello stesso tratto di pista che poco prima aveva tradito Acosta.
🔄 @88jorgemartin has overtaken @marcmarquez93— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026
What a ride so far by the Martinator!#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/cnnvkzPRpQ
Risultati Sprint MotoGP Austria 2026
Still trying to process it all 🤯@88jorgemartin charges on in the Championship as @37_pedroacosta crashes out of the lead!#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vHMrzumcex— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.