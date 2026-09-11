MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2026, le pagelle di Misano Adriatico

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini a Misano Adriatico: Marquez, Alex e Acosta: grandissima gara. Bezzecchi: tutto alle ortiche

Le pagelle del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit - Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Marquez è di un'altra categoria, Alex e Acosta grandissima gara! Aldeguer in crescita, Martin coraggioso. Bezzecchi butta tutto alle ortiche. Bagnaia, tunnel infinito. Tutti i voti del Gran Premio sammarinese e italiano li trovate di seguito

MARC MARQUEZ - 10 - È all'apice dell'esperienza. Sa sempre cosa fare, quando attendere e quando spingere, e ogni decisione presa lo porta inevitabilmente a vincere. Fenomeno.vero.

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - Dalla nona casella parte alla grande ed è 5°, poi sportella Aldeguer, battaglia Acosta, passa Martin. L'unico che non avvicina è suo fratello, e per poco.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 - Non tutti lo vedono, ma noi sì. Scattato settimo, da solo va contro Ducati e Aprilia e si prende un podio pesante. Il prossimo anno ne vedremo delle belle.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 8 - Ottima gara per Fermin, a cui resta ancora da fare un piccolo step per essere a livello dei migliori. La buona notizia è che ha tutto il tempo di farlo.

JORGE MARTIN - VOTO 7 - Ci ha provato, è stato come sempre super coraggioso, e per qualche giro abbiamo pensato tutti potesse vincere, ma aveva chiesto troppo alle sue gomme.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Gara discreta, quattro posizioni guadagnate rispetto alla griglia, Parte 10° e arriva sesto, ma in realtà si annoia anche un bel po', tutta la gara da solo.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 - Il migliore degli italiani in pista, ma guardando alla classifica, serve di più, non solo per difendere il 4° posto ma per aspirare a qualcosa di più.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 - Il migliore italiano di oggi, da 16° a 8°, su quella che è la sua pista preferita, dove un tempo vinceva e dove speriamo, dal prossimo anno, possa rifarlo.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Buonissima prova anche per Luca, è crollato solo nel finale ma in casa Honda non c'è storia, è lui il migliore oggi, e non solo perché gli altri tre sono usciti.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Era partito bene, era risalito in nona posizione e sembrava poter girare e ritrovare il feeling, ma non è proprio la sua stagione. Peccato.

MARCO BEZZECCHI - 4 - La caduta di oggi rischia di essere una pietra tombale sulle ambizioni iridate del Bez. Era partito benissimo, stava tirando per staccare Marc. Ma troppo.

I voti degli altri

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Considerando le condizioni in cui corre, molto bene.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Deve migliorare al sabato, domenica fa semper dei rimontoni.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Sprazzi di Toprak, anche se prende 5'' da Fabio.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Ok il long lap penalty, ma manca ancora la quadra.

POL ESPARGARO - VOTO 6,5 - Il capolavoro l'aveva fatto ieri, P11. Oggi fa quel che può.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Scivola alla Quercia quando era 12° su 16. Da manuale fa: 4.

ALEX RINS - VOTO 6 - Si ritira per problemi, un epilogo di carriera che proprio non merita.

JOAN MIR - VOTO 4 - Ennesima domenica da dimenticare per Joan, caduto dopo 8 giri.

DIOGO MOREIRA - VOTO 4 - Si stende al terzo giro quando era alle soglie della top ten.

JACK MILLER - VOTO 4 - Cade al secondo giro e poi torna in pista, ma la gara è rovinata.

Maverick Vinales e Ai Ogura non partecipano alla gara perché infortunati, il primo è stato sostituito da Pol Espargaro, il secondo non è stato sostituito.

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