MotoGP San Marino 2026. Bezzecchi svetta nelle prequalifiche, bene gli italiani tranne Bagnaia

La risposta di Marco Bezzecchi non si è fatta attendere. Dopo essere stato battuto da Marc Marquez per appena 60 millesimi nelle FP1 del mattino, il pilota dell'Aprilia ha chiuso davanti a tutti le Prequalifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con un 1'30''144, arrivando a poco più di un decimo dal record della pista di Misano (detenuto da Pecco Bagnaia e risalente al 2024). Alle sue spalle ancora Marc Marquez, secondo a 103 millesimi dopo aver firmato il proprio 1'30''247 nel primo time attack, ma il dato più impressionante è il blocco Ducati immediatamente dietro alla RS-GP: Alex Marquez è terzo, Fabio Di Giannantonio quarto e Franco Morbidelli quinto, tutti racchiusi in meno di tre decimi dalla vetta. Pedro Acosta ha portato la KTM al sesto posto davanti a un ottimo Luca Marini, settimo con la Honda, mentre Johann Zarco e Pol Espargaro hanno completato le prime nove posizioni. A soffrire fino all'ultimo è stato invece Jorge Martin: dopo essersi visto cancellare un paio di giri per track limits, il leader del Mondiale ha strappato l'accesso diretto alla Q2 con il decimo tempo, precedendo Enea Bastianini di appena 14 millesimi.

Bagnaia sprofondo rosso: è 19° e dovrà passare dalla Q1

Se Bezzecchi e Marquez confermano quanto di buono avevano già mostrato al mattino, dall'altra parte del box Ducati la situazione di Francesco Bagnaia si fa invece sempre più preoccupante. Pecco non è riuscito a trovare il passo neppure su una pista tradizionalmente molto favorevole e ha terminato la sessione solamente 19° in 1'31''459, a 1''315 da Bezzecchi: un ritardo pesantissimo, soprattutto considerando che paga circa sette decimi anche dalla Ducati di Fermín Aldeguer, 13° e a sua volta costretto a disputare la Q1. Domani Bagnaia dovrà quindi guadagnarsi uno dei soli due posti disponibili per entrare in Q2, in una prima fase delle qualifiche che si annuncia tutt'altro che semplice vista la presenza anche del già citato Bastianini e di Raul Fernandez. Male anche Fabio Quartararo, scivolato dal nono posto delle FP1 al 16° a oltre un secondo dalla vetta, mentre ancora più indietro hanno chiuso le due Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente 20° e 21°.

Risultati Prequalifiche MotoGP San Marino 2026

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