MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo Aragon, il Motomondiale fa tappa sulla Riviera Adriatica per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento che apre una fase decisiva della stagione prima delle trasferte extraeuropee. A Misano la lotta per il titolo arriva più accesa che mai, con Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi racchiusi in appena 24 punti. Il leader del Mondiale Martin conserva 19 lunghezze di vantaggio su Marquez, ma il campione in carica arriva lanciatissimo dopo aver fatto bottino pieno ad Aragon e su una pista dove ha vinto sei volte in MotoGP, comprese le ultime due edizioni. Vuole rispondere Marco Bezzecchi, sempre più vicino alla migliore condizione e pronto a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa con un'Aprilia desiderosa di tornare al successo. Più staccato, ma ancora in corsa, Fabio Di Giannantonio deve invece invertire la rotta dopo un difficile weekend al MotorLand, mentre Ai Ogura prova a rientrare dopo l'infortunio alla mano. Attenzione anche a Pedro Acosta, grande protagonista in Spagna e potenziale arbitro della sfida iridata, mentre tra gli italiani cercano riscatto soprattutto Francesco Bagnaia, reduce da tre ritiri domenicali nelle ultime quattro gare, ed Enea Bastianini, che a Misano ha già vinto nel 2024. Con 37 punti in palio ogni weekend e la volata verso Valencia ormai cominciata, ogni errore può costare carissimo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

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