MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo Aragon, il Motomondiale fa tappa sulla Riviera Adriatica per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento che apre una fase decisiva della stagione prima delle trasferte extraeuropee. A Misano la lotta per il titolo arriva più accesa che mai, con Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi racchiusi in appena 24 punti. Il leader del Mondiale Martin conserva 19 lunghezze di vantaggio su Marquez, ma il campione in carica arriva lanciatissimo dopo aver fatto bottino pieno ad Aragon e su una pista dove ha vinto sei volte in MotoGP, comprese le ultime due edizioni. Vuole rispondere Marco Bezzecchi, sempre più vicino alla migliore condizione e pronto a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa con un'Aprilia desiderosa di tornare al successo. Più staccato, ma ancora in corsa, Fabio Di Giannantonio deve invece invertire la rotta dopo un difficile weekend al MotorLand, mentre Ai Ogura prova a rientrare dopo l'infortunio alla mano. Attenzione anche a Pedro Acosta, grande protagonista in Spagna e potenziale arbitro della sfida iridata, mentre tra gli italiani cercano riscatto soprattutto Francesco Bagnaia, reduce da tre ritiri domenicali nelle ultime quattro gare, ed Enea Bastianini, che a Misano ha già vinto nel 2024. Con 37 punti in palio ogni weekend e la volata verso Valencia ormai cominciata, ogni errore può costare carissimo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 11 settembre
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00
Sabato 12 settembre
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00
Domenica 13 settembre
Gara Moto3: 11:00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 12 settembre
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)
Domenica 13 settembre
Gara Moto3: 11:00 (diretta)
Gara Moto2: 12:20 (diretta)
Gara MotoGP: 14:00 (diretta)
MotoGP GP Aragona 2026, Alcaniz: Marc Marquez | Foto: Ducati Media
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
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- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Misano World Circuit Marco Simoncelli da 4,226 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 vanta un indice di difficoltà di 4 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) complici 11 frenate per poco meno di 28 secondi al giro: 5 sono della categoria High, 4 Medium e 2 Light. In 7 staccate i piloti sono soggetti ad almeno 1,3 g di decelerazione.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impianto frenante è la Quercia, la numero 8: le MotoGP passano da 289 km/h a 80 km/h in 4,7 secondi in cui percorrono 215 metri grazie ai 5,7 kg di carico sulla leva del freno esercitato dai piloti. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 12,2 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 710 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 11 settembre: parzialmente soleggiato; temperatura 18°-24°; precipitazioni 20%; umidità 69%
Sabato 12 settembre: leggera pioggia; temperatura 19°-24°; precipitazioni 55%; umidità 64%
Domenica 13 settembre: soleggiato; temperatura 18°-23°; precipitazioni 0%; umidità 57%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.