MotoGP Aragona 2026, Sprint Race: Marc e Alex Marquez beffano Bezzecchi al via, Bagnaia 11°

Re Marc conquista la Sprint di Aragon: vittoria e terzo posto in classifica. Bezzecchi cede alle Ducati, ancora male Bagnaia

La legge del padrone di casa torna a farsi sentire sul tracciato di Alcaniz. Dopo aver lasciato la pole position del mattino a uno straordinario Marco Bezzecchi, Marc Marquez ha ripristinato le gerarchie nella Sprint Race del Gran Premio d'Aragona 2026 di MotoGP, conquistando con autorità la vittoria nella gara corta del sabato.

Al campione del mondo della Ducati basta così uno stacco frizione impeccabile e una frenata perentoria in curva-1 per scavalcare il poleman romagnolo di casa Aprilia. Da quel momento in poi, lo spagnolo ha imposto il proprio ritmo confermando l'inviolabilità del binomio Marquez-Ducati sulla pista del Motorland, candidandosi a favorito numero uno per il Gran Premio di domenica.

Doppietta dei fratelli Marquez, Bezzecchi resiste

La superiorità della Desmosedici sul tracciato aragonese è stata completata dal secondo posto di Alex Marquez, bravo a risalire la china e a superare a sua volta un comunque stoico Bezzecchi. Nonostante le precarie condizioni fisiche dovute al ben noto problema al ginocchio che il riminese si porta appresso da settimane, ''Bez'' ha infatti condotto una gara ordinata portando a casa una terza piazza preziosissima su un circuito teoricamente favorevole alle moto di Borgo Panigale.

Alle spalle del podio si è piazzato Pedro Acosta con la KTM, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin non va oltre il quinto posto: lo spagnolo dell'Aprilia non ha mai trovato il passo per lottare per le posizioni da podio, vedendo ridursi il proprio margine in classifica generale.

In chiave campionato, Marc Marquez scavalca l'infortunato Ai Ogura e si porta a -33 punti dalla vetta occupata da Martin, rimanendo a sole 4 lunghezze dallo stesso Bezzecchi.

Bagnaia fuori dai punti

Nelle retrovie la gara si è rivelata l'ennesimo calvario per Francesco Bagnaia. Dopo i timidi segnali di ripresa intravisti con il superamento della Q1 al mattino, il torinese è scivolato indietro nelle fasi concitate della partenza, chiudendo in un'anonima 11esima posizione appena davanti alle Yamaha, rimanendo così a secco di punti nella gara del sabato.

Tra le note liete della giornata spicca la prestazione di Fermín Aldeguer (6°), rientrato a grandi livelli dall'infortunio e piazzatosi davanti al giovane Diogo Moreira. A punti anche un deludente Raul Fernandez (8° dopo essere partito dalla quarta casella) e l'altro rientrante Johann Zarco (9°), protagonista di un acceso duello per la zona punti con la Honda.

Risultati Gara Sprint MotoGP Aragona 2026

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