MotoGP Aragona 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo due weekend di pausa, il Motomondiale riaccende i motori ad Aragon per il tredicesimo appuntamento della stagione 2026 e per dare ufficialmente il via alla lunga volata che porterà fino alla finale di Valencia. La lotta per il titolo resta apertissima, con cinque piloti racchiusi in appena 41 punti, anche se Jorge Martin ha allungato al comando grazie al solido weekend di Silverstone e può ora contare su 31 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Marco Bezzecchi, tornato secondo nel Mondiale. Occhi puntati soprattutto su Marc Marquez, distante 40 punti dalla vetta e pronto al riscatto su uno dei suoi circuiti preferiti: il campione in carica ha dominato le ultime due edizioni disputate al MotorLand e vanta ben sette successi su questa pista. In piena corsa resta anche Fabio Di Giannantonio, a 41 punti da Martin e desideroso di interrompere una serie di sei GP senza podi, mentre Ai Ogura cerca di dimenticare la caduta di Silverstone che ha interrotto una striscia di tre piazzamenti consecutivi sul podio. Attenzione poi a Francesco Bagnaia, chiamato a reagire dopo un difficile GP di Gran Bretagna, e a Pedro Acosta, che davanti al pubblico spagnolo proverà ancora una volta a trascinare la KTM nelle posizioni di vertice. Sullo sfondo c'è anche Raul Fernandez, settimo diverso vincitore del 2026 grazie al successo di Silverstone e non troppo lontano dalla lotta iridata. Un avversario in più per tutti sarà, infine, il meteo: sono infatti previste temperature torride per tutto il fine settimana, fortunatamente con tassi di umidità non troppo alti. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

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