MotoGP Aragona 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo due weekend di pausa, il Motomondiale riaccende i motori ad Aragon per il tredicesimo appuntamento della stagione 2026 e per dare ufficialmente il via alla lunga volata che porterà fino alla finale di Valencia. La lotta per il titolo resta apertissima, con cinque piloti racchiusi in appena 41 punti, anche se Jorge Martin ha allungato al comando grazie al solido weekend di Silverstone e può ora contare su 31 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Marco Bezzecchi, tornato secondo nel Mondiale. Occhi puntati soprattutto su Marc Marquez, distante 40 punti dalla vetta e pronto al riscatto su uno dei suoi circuiti preferiti: il campione in carica ha dominato le ultime due edizioni disputate al MotorLand e vanta ben sette successi su questa pista. In piena corsa resta anche Fabio Di Giannantonio, a 41 punti da Martin e desideroso di interrompere una serie di sei GP senza podi, mentre Ai Ogura cerca di dimenticare la caduta di Silverstone che ha interrotto una striscia di tre piazzamenti consecutivi sul podio. Attenzione poi a Francesco Bagnaia, chiamato a reagire dopo un difficile GP di Gran Bretagna, e a Pedro Acosta, che davanti al pubblico spagnolo proverà ancora una volta a trascinare la KTM nelle posizioni di vertice. Sullo sfondo c'è anche Raul Fernandez, settimo diverso vincitore del 2026 grazie al successo di Silverstone e non troppo lontano dalla lotta iridata. Un avversario in più per tutti sarà, infine, il meteo: sono infatti previste temperature torride per tutto il fine settimana, fortunatamente con tassi di umidità non troppo alti. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM
Venerdì 28 agosto
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00
Sabato 29 agosto
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00
Domenica 30 agosto
Gara Moto3: 11:00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 11 luglio
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)
Domenica 12 luglio
Gara Moto3: 14:00 (differita)
Gara Moto2: 15:15 (differita)
Gara MotoGP: 17:00 (differita)
Jorge Martin. Credits: Aprilia Racing
LINK UTILI - GP DI ARAGONA 2026
- RISULTATI & CRONACA: FP1 | PREQUALIFICHE | FP2, QUALIFICHE | SPRINT | GARA
- ALBO D'ORO
- CLASSIFICA MOTOGP
- CALENDARIO MOTOGP
- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il MotorLand Aragon da 5,077 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 4 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) complici le 11 frenate per un totale superiore ai 31 secondi: 2 frenate sono della categoria Hard, 4 Medium e 5 Light.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del MotorLand Aragon per l’impianto frenante è la 16: le MotoGP passano da 341 km/h a 154 km/h in 3,8 secondi in cui percorrono 245 metri grazie al carico di 6 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 12,8 bar con la temperatura dei dischi in carbonio che supera i 650°C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 28 agosto: soleggiato; temperatura 28°-39°; precipitazioni 0%; umidità 34%
Sabato 29 agosto: soleggiato; temperatura 28°-39°; precipitazioni 0%; umidità 30%
Domenica 30 agosto: soleggiato; temperatura 28°-37°; precipitazioni 0%; umidità 36%
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.